Vergleich: Flughäfen mit dem schnellsten kostenlosen WLAN

US-Flughäfen ganz vorne, auch europäische Vertreter



Quelle: Ookla Quelle: Ookla

Premium-Lounges bieten höhere Geschwindigkeiten

Flugreisende kennen die Situationen: Man kommt zur Sicherheit oft schon deutlich vor der eigentlichen Boarding-Zeit am Flughafen an, um genug Zeit für Dinge wie Check-In für Gepäck oder die Sicherheitskontrolle zu haben. Im Gate-Bereich beginnt dann das Warten auf den Flug – ein schnelles und stabiles WLAN-Angebot vor Ort hilft in dem Fall gut dabei, die Zeit mit iPad und Co. zu überbrücken. "Speedtest.net"-Anbieter Ookla hat in dem Zusammenhang Flughäfen gekürt, die besonders schnelles kostenloses Internet bieten.Die Spitzenreiter der Rangliste befinden sich in den USA: Der erste Platz geht an den San Francisco International Airport. Im ersten Quartal 2022 betrug der von Ookla gemessene durchschnittliche Download-Speed 176,25 Mbps. Die Upload-Geschwindigkeit liegt sogar bei über 200 Mbps. Dahinter folgt der Seattle-Tacoma International Airport mit nur knappem Abstand (Download: 171,01 Mbps). Der Drittplatzierte fällt bereits deutlich gegenüber San Francisco und Seattle ab. Dallas/Fort Worth International Airport bot während des Speedtests durchschnittlich eine Geschwindigkeit von 113,64 Mbps. Auch die vierte Position nimmt ein US-Flughafen ein: O'Hare International Airport (85.49 Mbps).Auf Rang 5 ist der erste Flughafen des Rankings, der nicht in den USA liegt: Dubai International Airport in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Top 10 komplettieren Atlanta International Airport, Amsterdam Airport Schiphol, Los Angeles International Airport und zweimal der Denver International Airport. Der letztgenannte Flughafen ist zweimal vertreten, da vor Ort zwei WLAN-SSIDs verfügbar sind – mit 5 GHz und 2,4 GHz. Die Variante mit 5 GHz bietet etwas bessere Upload-Speeds. In das Ranking haben es ebenfalls Charles de Gaulle Airport (Paris), Istanbul, Madrid Barajas und vier chinesische Flughäfen geschafft. Ob deutsche Flughäfen alle schwächer waren oder lediglich nicht getestet wurden, ist nicht bekannt.Wer noch schnellere Internetverbindungen möchte, sollte die ebenfalls angebotenen kostenpflichtigen Varianten verwenden. In Airport Lounges wie United Club in Chicago beispielsweise sind Downloadraten von 246 Mbps normal, so Ookla. Da sich um Premium-Bereiche handelt, ist der höhere Internet-Speed keine Überraschung – zumal besagte Lounges kleinere Flächen umfassen als der von kostenlosen Angeboten abgedeckte gesamte Flughafen.