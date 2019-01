Update für Pixelmator Pro: Viele neue Ebenen-Features

Die vergleichsweise preisgünstige Photoshop-Alternative Pixelmator Pro bringt in der Version 1.3 viele neue Features mit, die vor allem die Arbeit mit Ebenen effizienter und leichter gestalten sollen. Zu den größten Neuerungen zählen farbige Ebenen-Tags und damit zusammenhängende Suchoptionen. Auch die Durchsichtigkeit und die Misch-Modi von Ebenen lassen sich fortan leichter verändern.Der Vorteil von farblich gekennzeichneten Tags für Ebenen besteht darin, dass wichtige Bereiche über die neue Suchfunktion schneller auffindbar sind und insbesondere bei einer großen Anzahl von Ebenen mehr Übersicht herrscht. Ebenen sind zudem anhand ihrer Art (zum Beispiel Bilder oder Text) und den vergebenen Tags filterbar. Wer die Durchsichtigkeit und die Misch-Modi verändern möchte, kann das von nun an direkt in der Sidebar erledigen.Außer neuen Features kümmert sich das Update für Pixelmator auch um die Optimierung bestehender Funktionen. Dazu gehört unter anderem die Kompatibilität mit Photoshop-Dateien. Wenn eine entsprechende Datei in Pixelmator Pro geöffnet wird, stellt die App automatisch die enthaltenen farblichen Tags dar – sofern im Ursprungsdokument welche vorhanden sind. Auch der Export von Inhalten zu einem Photoshop-Format wurde insbesondere hinsichtlich der verwendeten Ebenen verbessert. Hinzu kommen die bei App-Aktualisierungen üblichen Stabilitätsverbesserungen.Pixelmator Pro 1.3 benötigt mindestens macOS High Sierra (10.13). Der Preis beträgt 43,99 Euro (Store: ). Auf der Herstellerseite ist eine kostenlose 30-Tage-Demo verfügbar