Update auf Monterey schlägt fehl? Tipps, wie die Aktualisierung dennoch klappt

Apple hat die vergangenen Wochen und Monate genutzt, um etliche Fehler in macOS Monterey zu beheben und Sicherheitslücken zu schließen. Die aktuelle Version 12.2.1 ist bereits um viele Bugs bereinigt, das in Kürze zur Veröffentlichung anstehende macOS 12.3 bringt dann neue Features mit, welche das kalifornische Unternehmen schon vor geraumer Zeit ankündigte, etwa Universal Control. Da zudem die Vorgänger Big Sur und Catalina von Apple nur noch eingeschränkt mit Updates versorgt werden, ist es für viele Mac-Besitzer also an der Zeit, ihre Systeme zu aktualisieren.Updates auf macOS Monterey verlaufen allerdings Nutzer-Berichten zufolge nicht immer reibungslos und schlagen zuweilen sogar fehl. Die jeweilige Ursache ist schwer zu ergründen, manchmal allerdings gibt macOS einen Fehlerhinweis aus. Relativ häufig beschwert sich das Betriebssystem laut einer Beobachtung des bekannten Entwicklers Howard Oakley, dass ein erforderliches Firmware-Update nicht installiert werden konnte. Diese Meldung ist in den meisten Fällen allerdings widersinnig, da die entsprechende Aktualisierung des Geräts üblicherweise bereits von den letzten Sicherheitsupdates für macOS Big Sur beziehungsweise Catalina vorgenommen wurde.Dieser Fehler lässt sich Oakleys Beitrag auf seinem Blog The Eclectic Light Company zufolge mit zwei möglichen Ursachen in Verbindung bringen. Das Update kann an diesem Punkt fehlschlagen, weil zu wenig Platz auf System-SSD oder Festplatte zur Verfügung steht. In diesem Fall sollte man nicht unbedingt benötigte Dateien wie etwa ältere Snapshots löschen oder auf einen anderen Datenträger verschieben. Das einmalige Starten im Gesicherten Modus sorgt häufig ebenfalls für mehr freien Speicher. Update-Schwierigkeiten können auch bei Macs ohne T2-Chip auftreten, auf denen FileVault aktiviert ist. Betroffene sollten die SSD-/Festplatten-Verschlüsselung daher zeitweise in den Systemeinstellungen unter "Sicherheit und Datenschutz" abschalten, um die Aktualisierung auf macOS Monterey durchführen zu können. Dieser Vorgang nimmt geraume Zeit in Anspruch und erfordert daher ein wenig Geduld.Führen die beschriebenen Schritte nicht zum Erfolg, muss man zu anderen Maßnahmen greifen. Häufig lässt sich das Update auf macOS Monterey mithilfe der Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen einspielen, wenn der Mac zuvor einmal im Gesicherten Modus gestartet wurde. Wer über einen bootfähigen externen Datenträger verfügt, kann den Mac von diesem starten und dann die Aktualisierung vornehmen. Zuvor sollte man jedoch sicherstellen, dass ein aktuelles Backup des Systems zur Verfügung steht, da in diesem Fall eine Neuinstallation vorgenommen wird. Das gilt auch für die Möglichkeit, den Mac im Wiederherstellungsmodus zu booten und das Update von dort aus einzuspielen. Wenn die Aktualisierung auf macOS Monterey trotz dieser beschriebenen Maßnahmen nicht funktioniert, hilft in aller Regel nur noch die Kontaktaufnahme mit Apples Supportabteilung