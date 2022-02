Akku-Problem wegen Monterey: Aktuelle Beta von macOS 12.3 soll Lösung bringen

Bluetooth-Problem saugt Akku über Nacht leer

macOS 12.3 Beta 2 als Lösung des Problems

Workaround in macOS 12.2

Das Update auf macOS Monterey 12.2 brachte für zahlreiche MacBook-Nutzer eine unangenehme Überraschung: Nach der Installation leerte sich plötzlich der Akku ihres Mobil-Macs im Ruhezustand auf viel zu schnelle Art und Weise. Als Ursache des Problems wurde ein Fehler im Zusammenspiel mit der Bluetooth-Verbindung des jeweiligen Macs identifiziert. Apple hat zwar noch keine macOS-Aktualisierung veröffentlicht, die den Bluetooth-Bug behebt – doch eine Lösung ist in Sicht. Die aktuelle Beta-Version von macOS 12.3 soll den Fehler aus der Welt schaffen.Betroffene Nutzer trauten ihren Augen zunächst nicht. Nachdem sie ihr jeweiliges MacBook-Modell über Nacht im Ruhezustand ließen, mussten sie ihr Gerät am nächsten Morgen an den Strom anschließen, da die Akkuladung fast oder sogar komplett aufgebraucht war. Während Mobil-Macs normalerweise keinen allzu großen Akkuverbrauch im Ruhezustand aufweisen, geht es seit macOS 12.2 besagten Anwenderberichten zufolge rapide bergab mit der Akkulaufzeit im Sleep Mode.Bei genauerer Recherche stellte sich die Bluetooth-Verbindung als Übeltäter heraus: Betroffene Macs verbinden sich im Ruhemodus immer wieder mit Bluetooth-Geräten, was den Energieverbrauch in die Höhe treibt. Im Terminal lässt sich das Problem über den Eintrag "DarkWake from Deep Idle" im Zusammenhang mit Bluetooth-Geräten wie beispielsweise kabellosen Mäusen beobachten. Während die erste Beta-Version von macOS 12.3 den Bug unverändert aufwies, zeichnet sich bei der zweiten Beta eine Lösung des Problems ab.Twitter-Nutzer und Apple-Blogger Mr. Macintosh testete auf seinem MacBook Pro (2018), ob macOS 12.3 Beta 2 eine Verbesserung im Vergleich zur Vorversion bringt – und tatsächlich: Das "DarkWake from Deep Idle"-Problem macht sich bei der aktuellen Beta-Version von macOS 12.3 nicht mehr bemerkbar. Er habe das Bluetooth-Verhalten im Ruhezustand dreimal getestet und kein einziges Mal ein ungewolltes "Aufwecken" seines Mobil-Macs beobachtet, wodurch der Akku wieder auf Normalniveau agiere (mit der ersten Beta von macOS 12.3 sei das Problem dagegen einige Male aufgetreten). Es besteht also Hoffnung für Akku-geplagte MacBook-Nutzer. Wie lange es noch bis zur Veröffentlichung des Updates dauert, lässt sich jedoch schwer abschätzen.Bis zur finalen Version von macOS 12.3 lässt sich der Bug nur mit Workarounds beheben. Dazu zählt die Deaktivierung von Bluetooth, bevor der Mac in den Ruhemodus wechselt. Entwickler Jordi Bruin hat dazu das kostenlose Tool FluTooth veröffentlicht, das den Vorgang automatisiert.