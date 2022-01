Umfrage zeigt Gründe gegen iOS- und Android-Update – große Sorge vor Bugs bei iPhone-Nutzern

Kein Update aus Sorge vor Bugs

Keine Zeit für sofortiges Update

Wer ein iPhone 6S oder neuer in die Hände bekommt, muss in puncto Software kaum Abstriche machen: Theoretisch unterstützten diese Geräte allesamt iOS 15 und sind damit auf dem aktuellen Stand. Allerdings gibt es so manche Anwender, welche das Update noch nicht angestoßen haben: Gerade iOS 15 scheint nicht unbedingt die Strahlkraft vorheriger Versionen aufzuweisen, wie offiziell von Apple freigegebene Zahlen belegen (siehe hier ). An Gründen für dieses Verhalten mangelt es nicht. So erhielten auch Nutzer von iOS 14 bis vor Kurzem noch Sicherheitsupdates, außerdem sorgen sich viele Nutzer um Fehler, die sich in Updates eingeschlichen haben könnten. Eine neue Umfrage zeigt, dass Android-Nutzer in dieser Frage weniger bekümmert sind. Router-Network führte eine Umfrage unter 1.000 Smartphone-Nutzern durch. Diese wurden gefragt, ob sie ein Update des Betriebssystems direkt nach dessen Freigabe vornehmen. Bei 42 Prozent der iPhone- und 41 Prozent der Android-Anwender ist dies der Fall – jüngere Teilnehmer zeigten sich im Schnitt einer sofortigen Aktualisierung eher zugeneigt als ältere. Interessant sind die Gründe, die aus Sicht der Befragten gegen ein sofortiges Update sprechen: So befürchten 38 Prozent, sich mit Bugs herumschlagen zu müssen. Der Unterschied zwischen Android- und iOS-Nutzern ist jedoch enorm: 34 Prozent der Besitzer eines Smartphones mit dem Google-Betriebssystem teilen diese Sorge, bei iPhone-Anwendern sind es gar 43 Prozent.Aufschlussreich sind auch die Plätze zwei und drei: 40 Prozent der iOS-Anwender erklären, über keine Zeit zu verfügen, um ein Update sofort zu installieren. 39 Prozent behaupten, dass der Zeitpunkt der Benachrichtigung über eine entsprechende Aktualisierung ungünstig sei. Die Frage nach dem zuletzt durchgeführten OS-Update löst ebenfalls keine Begeisterungsstürme aus:Über ein Drittel der befragten Android-Nutzer gibt zu Protokoll, dass ihr Gerät dadurch weiterhin gut funktioniere – bei iOS-Anwendern sind es lediglich 28 Prozent. Immerhin beobachten 31 Prozent aller Smartphone-Besitzer eine höhere Geschwindigkeit – zumindest in diesem Punkt gibt es zwischen iPhone- und Android-Nutzern kaum Unterschiede.