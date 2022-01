Apple forciert Update auf iOS 15 – keine Sicherheitsupdates mehr für iOS 14

iPhone- und iPad-Nutzer hatten die Wahl

Apple kehrt zum gewohnten Update-Prozedere zurück

Keine Sicherheitsupdates für iOS/iPadOS 14

Mit dem Erscheinen von iOS 15 änderte Apple die lange Jahre unverändert verfolgte Update-Politik. Erstmals in der Geschichte des Betriebssystems für iPhone und iPad konnten die Nutzer sich zwischen der neuen Version und deren bereits installierter Vorgängerin entscheiden. Die jüngste Ausgabe wurde in den Systemeinstellungen lediglich in einer Fußnote angeboten, während ein Update für iOS 14 in gewohnter Weise an der üblichen prominenten Position zu finden war.Bei der Vorstellung von iOS 15 und iPadOS 15 versprach Apple zudem, dass die Vorgängerversion weiterhin Sicherheitsupdates erhalten werden. Man könne iOS/iPadOS 14 also so lange nutzen, bis man zum Umstieg auf die aktuelle Ausgabe bereit sei, so das kalifornische Unternehmen. Wer sich dafür entschied, bei der bisher installierten Version zu bleiben, wurde beim Erscheinen von iOS 15.1 folgerichtig nicht mehr mit der bekannten roten Badge auf die Aktualisierung aufmerksam gemacht. Dieser Hinweis erschien nur, wenn ein Sicherheitsupdate für iOS 14 zur Verfügung stand. Die Neuerung kam für viele iPhone- und iPad-Besitzer überraschend, wurde aber von den meisten begrüßt.Apple hält jetzt allerdings offenbar den Zeitpunkt für gekommen, wieder zum gewohnten Prozedere zurückzukehren. Das vor Kurzem veröffentlichte iOS/iPadOS 15.2.1 wird iPhone- und iPad-Nutzern nicht mehr in der Fußnote angeboten, das kalifornische Unternehmen präsentiert es wie stets in den vergangenen Jahren als normale Aktualisierung, berichtet unter anderem MacRumors . Apple hat sich also offenbar dafür entschieden, das Update auf iOS 15 zu forcieren und damit für eine stärkere Verbreitung der neuen Version zu sorgen.Mit dieser Rückkehr zum gewohnten Schema geht eine wichtige Veränderung für alle iPhone- und iPad-Nutzer einher, welche noch iOS/iPadOS 14 nutzen. Sie erhalten derzeit keine Sicherheitsupdates mehr: Die im Oktober veröffentlichte Aktualisierung auf iOS 14.8.1 steht nicht länger für Geräte zur Verfügung, auf denen noch iOS 14.8 installiert ist. Diesen wird ausschließlich iOS 15.2.1 angeboten. Welche Gründe Apple zu dem Schritt bewogen haben, ist nicht bekannt.