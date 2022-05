Ukraine-Krieg: Smartphone-Verkäufe in Europa stark rückläufig, aber iPhone-Marktanteil steigt

Smartphone-Absatz sank um zehn Prozent

Apple kann Absatz in Europa um ein Prozent steigern

Canalys: Absatzzahlen dürften weiter zurückgehen

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, desto sichtbarer werden die gravierenden ökonomischen Verwerfungen, welche die russische Invasion hervorgerufen hat. Die ohnehin durch Corona-Pandemie, China-Lockdowns und Lieferketten-Störungen bestehenden erheblichen Probleme verschärften sich dadurch in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich. Bemerkbar macht sich das unter anderem durch exorbitant gestiegene Preise beispielsweise für Energie, Lebensmittel und viele Rohstoffe. Auch an den meisten Smartphone-Herstellern geht die anhaltende Krise alles andere als spurlos vorüber.Von Januar bis März 2022 wurden laut Canalys in Europa zehn Prozent weniger Smartphones verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt brachten alle Hersteller zusammen 41,7 Millionen Geräte an den Mann oder die Frau. In den ersten drei Monaten 2021 waren es 4,7 Millionen mehr, also 46,4 Millionen. Als Hauptgrund für den signifikanten Rückgang machten die Marktforscher den Krieg im Osten des Kontinents aus. In Russland und der Ukraine sei der Absatz um 31 beziehungsweise 51 Prozent eingebrochen, sagte der für das in Singapur beheimatete Unternehmen tätige Analyst Runar Bjørhovde. In den anderen europäischen Ländern sanken die Verkaufszahlen hingegen nur um relativ moderate 3,5 Prozent.Größter Verlierer war Xiaomi, das chinesische Unternehmen musste im ersten Quartal dieses Jahres in Gesamteuropa einen Rückgang um 22 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum hinnehmen. Samsung verkaufte 14,6 Millionen Smartphones und damit 1,5 Millionen oder 9 Prozent weniger als von Januar bis März 2021. Apple hingegen setzte in den ersten drei Monaten 8,9 Millionen iPhones ab, eine Steigerung um 100.000 Geräte oder gut ein Prozent. Der kalifornische Konzern konnte vor allem dank des iPhone 13 seinen Marktanteil dadurch ausbauen, und zwar von 19 Prozent im ersten Quartal 2021 auf jetzt 21 Prozent. In der Rangliste der Hersteller belegt Apple damit hinter Samsung Platz zwei, dicht gefolgt von Xiaomi.Die Marktforscher gehen davon aus, dass sich der Ukraine-Krieg erst im laufenden Quartal und im darauffolgenden Vierteljahr voll auf den europäischen Smartphone-Markt auswirkt. Die unter anderem auf den anhaltenden militärischen Konflikt zurückzuführende hohe Inflation beeinträchtigt Runar Bjørhovde zufolge das Verbrauchervertrauen in erheblichem Maß. Das dürfte zu Kaufzurückhaltung führen und die Absatzzahlen von Apple und anderen Smartphone-Herstellern deutlich belasten.