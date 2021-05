Übersicht: Lange Lieferzeiten bei AirTags, iPad Pro und iMac M1

iPad Pro: 11" gut erhältlich, 12,9" wieder im Juli

iMac M1: Erst wieder im Juni

AirTags: Einzelexemplare gut, Viererpack ausverkauft

Apple TV & iPhone 12 in Violett

Apple hat sich immer noch nicht dazu geäußert, wann der Versand der jüngst präsentierten neuen Generationen des iPad Pro sowie das iMacs beginnt. Weiterhin gibt es lediglich die offizielle Information, in der zweiten Maihälfte solle es so weit. Zählt man hingegen nicht zu den Frühentschlossenen und sucht den Online Store jetzt erst auf, ist eine noch viel längere Wartezeit einzuplanen. Besonders drastisch macht sich diese beim iPad Pro 12,9" bemerkbar, was Marktbeobachter aber schon vor dem Apple-Event prognostiziert hatten. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, wie es momentan um die Verfügbarkeit der jüngst aktualisierten bzw. neu vorgestellten Hardware bestellt ist.Beim kleinen iPad Pro steht Apples Lieferprognose weiterhin bei "2-3 Wochen", somit dürften der Versand aller Bestellungen direkt zum Verkaufsstart erfolgen. Ganz anders hingegen bei der großen Version des M1-Tablets: Auf ein iPad Pro 12,9" muss man inzwischen bis Ende Juni oder Anfang Juli warten, ungeachtet der gewählten Kapazität. Auch für Apples Verhältnisse nach Neuvorstellungen ist das ein bemerkenswert langer Zeitraum. In der offiziellen Apple-Sektion bei Amazon soll die Auslieferung des großen iPads noch Ende Mai anlaufen (Produktseite: ), was aber angesichts der Prognosen im Apple Online Store ziemlich mutig erscheint.Das Basismodell des iMac 24" mit weniger Anschlüssen und nur sieben Grafikkernen gibt es innerhalb von drei bis vier Wochen. Will man hingegen zu den besser ausgestatteten Versionen greifen, geht Apple von fünf bis sechs Wochen Lieferzeit aus. Mitte Juni kann es also durchaus werden – und sogar Juli, soll es die SSD mit einem Terabyte Speicherkapazität sein. Amazon datiert den Start der Auslieferung übrigens auf den 27. Mai, bietet bei der SSD-Option aber nur maximal 512 GB: Schon unmittelbar nach dem Verkaufsstart schnellten die Lieferzeiten der AirTags in die Höhe, allerdings nur bei der Viererpackung. Inzwischen gestaltet sich die Lage so, dass man einzelne AirTags für 35 Euro innerhalb einer Woche erhält, mit Gravur hingegen vier bis fünf Wochen warten muss. Die Auslieferung des Sammelpacks nimmt fünf bis zu sechs Wochen in Anspruch, keine Unterschiede gibt es, ob eine Gravur ausgewählt ist oder nicht.Noch ein weiteres Produkt ist ziemlich vergriffen, denn auch das kürzlich aktualisierte Apple TV 4K geht nicht mehr direkt nach Bestellung an die Kunden. Rund einen Monat hat der Besteller einzuplanen – ganz anders das iPhone 12 in Violett, dieses ist in allen Kapazitäten direkt erhältlich. Abholung vor Ort gibt Apple für alle deutschen Apple Stores als noch heute möglich an. Auch andere Versender haben offensichtlich ausreichend Exemplare auf Lager und sprechen von sofortiger Auslieferung.