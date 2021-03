USB-C beim iPhone? Kuo hält dagegen, Patent deutet MagSafe-Anschluss an

Kuo schließt USB-C aus

MagSafe-Anschluss für das iPhone?

2012 ersetzte Apple mit dem Lightning-Anschluss die bis dahin verwendete 30-polige Schnittstelle. Neun Jahre später ist Lightning im Apple-Kosmos noch immer fest etabliert – und befindet sich nur bei einigen wenigen Geräten auf dem Rückzug: Cupertino stattet mittlerweile das iPad Pro und iPad Air mit USB-C aus. Beim iPhone deutet hingegen nichts darauf hin, dass das Unternehmen einen ähnlichen Schritt gehen könnte: Der profilierte Analyst Ming-Chi Kuo rechnet damit, dass iPhone-Nutzern Lightning noch eine Weile erhalten bleibt. Ein neuer Patentantrag Apples verweist nun auf eine weitere Option.In einer Notiz, die MacRumors vorliegt, geht Kuo auf Apples Pläne mit dem Lightning-Anschluss beim iPhone ein. Das Unternehmen werde diesen „auf absehbare Zeit“ beibehalten. Während die Branche inzwischen weitgehend auf USB-C setzt, spricht für Apple wohl zu viel gegen einen Wechsel auf USB-C. Laut Kuo liege das an zwei Gründen: Einerseits sprechen die Spezifikationen des Lightning-Anschlusses für eine höhere Wasserdichtigkeit als jene von USB-C. Andererseits sei die proprietäre Erfindung ein profitables Geschäft: Dritthersteller von Zubehör, das mit Lightning kompatibel und MFi-zertifiziert ist, müssen Lizenzgebühren an den US-Konzern entrichten. Sollte Apple Lightning aufgeben, werde das Unternehmen direkt ein Design ohne Anschlüsse entwickeln – USB-C als Zwischenlösung schließt der Analyst also aus.Ein von Apple beim US-Marken- und Patentamt eingereichter Antrag lässt darauf schließen, dass Cupertino tatsächlich an einer Ablöse von Lightning arbeiten könnte: Das Patent beschreibt einen MagSafe-Anschluss, der stark an jenen älterer MacBooks erinnert.Auch wenn das iPhone im Antrag nicht explizit erwähnt wird, so gleicht die schematische Darstellung des abgebildeten Geräts dem Apple-Smartphone doch sehr. Ob der Konzern den Schwenk auf einen solchen MagSafe-Anschluss tatsächlich bald vollziehen wird, ist ungewiss. Angesichts der Aussagen Kuos und des neuen Patents darf aber bezweifelt werden, dass Cupertino das iPhone jemals mit USB-C versieht.