Tweetbot 6 mit Abo-Modell: Apple verlangt Entfernung der älteren Einmalkauf-Version aus dem App Store

Tweetbot erfreut sich seit Jahren bei Twitter-Nutzern wegen seiner praktischen Features einer gewissen Beliebheit. Bislang stand die App iPhone-Besitzern im iOS App Store als Einmalkauf zur Verfügung. Damit ist ab sofort Schluss: Tweetbot 6 wird zwar kostenlos angeboten, lässt sich dann aber nur zum Lesen von Posts verwenden. Wer Tweets absetzen und weitere Funktionen nutzen möchten, muss per In-App-Kauf ein Abonnement abschließen.Bevor Apple Tweetbot 6 in den iOS App Store aufnahm, musste der App-Hersteller Tapbots einer Forderung des iPhone-Konzerns nachkommen. Version 5 des alternativen Twitter-Clients müsse spätestens 30 Tage nach der Veröffentlichung des Nachfolgers aus dem Software-Laden für iPhone und iPad entfernt werden, verlangte Apple. Solange die Erfüllung dieser Bedingung nicht verbindlich zugesagt worden sei, könne man Tweetbot 6 nicht akzeptieren, teilte der zuständige Reviewer den App-Entwicklern mit.Tabbots-Gründer Paul Haddad machte den nach seiner Ansicht ungewöhnlichen Vorgang auf Twitter öffentlich. Man habe zwar Tweetbot 5 nach der Veröffentlichung der neuen Version ohnehin aus dem iOS App Store zurückziehen wollen, so der Entwickler, wolle aber dennoch über Apples Forderung informieren. Sowohl auf Twitter als auch bei Reddit entspannen sich daraufhin rege Diskussionen. Einige Nutzer vermuten, bei der Bedingung sei es Apple vor allem darum gegangen, die Einmalkaufversion entfernen zu lassen, um die eigenen Einnahmen durch die Provision auf die regelmäßig anfallenden Abo-Gebühren von Tweetbot 6 zu steigern.Paul Haddad ist sich nicht sicher, ob Apples Forderung auf Änderungen in den App Store Review Guidelines beruht. Er vermutet, dass es sich möglicherweise um die Einzelfallentscheidung eines Reviewers handelt. In der Vergangenheit habe man allerdings bereits ohne Probleme mehrere Versionen einer App gleichzeitig im iOS App Store anbieten können, berichtet der Tapbots-Gründer. Mittlerweile wurde Tweetbot 5 aus dem App Store zurückgezogen. Nutzer, welche die ältere Version gekauft haben, können sie allerdings weiterhin nutzen und zudem etwa nach dem Zurücksetzen ihres iPhones oder dem Wechsel auf ein neues Gerät auch wieder installieren.im iOS App Store