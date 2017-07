Trotz neuer Hardware: Mac-Verkäufe bleiben niedrig

Rückgang bei absoluten Mac-Verkaufszahlen

Schrumpfender Gesamtmarkt

Apple nimmt am 1. August Stellung

Im Juni brachte Apple endlich neue iMacs auf den Markt. Auch MacBook, MacBook Pro und selbst MacBook Air erhielten ein Prozessor-Update. Es war, als hätte Apple schließlich doch auf die äußerst eindringliche Erwartungshaltung der Fangemeinde gehört, endlich auch dem Mac ein Update zu spendieren. Zuvor waren die Verkaufszahlen des Apple-Computers immer weiter unter Druck geraten - den neuesten Zahlen des Gartner-Instituts steht dem Mac auch im zweiten Kalenderquartal 2017 ein erneuter Absatzrückgang ins Haus.Für den Zeitraum März bis Juni prognostiziert das Institut eine Verkaufsmenge von 4,236 Millionen Macs. Das ist nochmal ein bisschen weniger als im gleichen Zeitraum 2016, als noch 4,252 Millionen Computer über die Ladentheke gingen. In der Tat wären es die niedrigsten Absatzzahlen in einem zweiten Kalenderquartal seit 2013.Allerdings geht es dem Markt als Ganzem nicht besser. Die Gesamtmenge der abgesetzten PCs schrumpft immer weiter und nimmt im Jahresvergleich um 4,3 Prozent ab. Deswegen erreicht Apple bei den Marktanteilen trotz des absoluten Minus sogar einen leichten Anstieg und ist nun für 6,9 Prozent der abgesetzten Computer verantwortlich (Q2 2016: 6,7 %). Spitzenreiter bei den weltweiten PC-Verkäufen ist HP mit 12,69 Millionen, bzw. 20,8 Prozent. Die US-Amerikaner konnten gegen den Markttrend sogar in absoluten Zahlen zulegen. Anders sieht das beim Zweitplatzierten Lenovo aus, der den in absoluten Werten deutlichsten Rückgang verzeichnete und nur noch bei 19,9 Prozent Marktanteil liegt. Auch Dell steht noch vor Apple in der Rangliste auf Platz 3 mit 15,6 Prozent. Auf Apple folgen in kleinen Abständen Asus (6,6 %) und Acer (6,3 %).Die offiziellen Verkaufszahlen des Mac, sowie auch anderer Produkte, Umsatz und Gewinn, gibt Apple am 1. August bekannt. Dann wird sich zeigen, wie realistisch Gartners Prognose ist. In dem Betrachtungszeitraum waren die auf der WWDC aktualisierten Macs nur in den letzten paar Wochen verfügbar. Es ist also durchaus möglich, dass die Aktualisierung erst im dritten Kalenderquartal messbaren Einfluss auf die Verkaufszahlen haben.Weiterführende Links: