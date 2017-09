Trotz FCC-Kritik: Warum Apple kein UKW-Radio im iPhone freischaltet

FCC kritisiert Apples UKW-Verweigerung

Apples Stellungnahme - Es gibt kein UKW-Radio im iPhone

...warum auch ältere iPhones nicht per Update UKW bekommen

Ein Nutzer hatte sich verärgert an Apple gewendet und gefragt, warum Apple die Nutzung von UKW-Radio im iPhone verhindere, obwohl die Geräte dazu eigentlich in der Lage wären. Phil Schiller meldete sich zu Wort und erklärte, die Aussage stimme so nicht. Bei iPhone 7 und iPhone 8 gebe es generell keine Radio-Chips, außerdem sei das Design der Antennen überhaupt nicht für UKW-Radio ausgelegt. Die Angelegenheit hat eine Vorgeschichte. Der Chef der Regulierungsbehörde FCC hatte Apple Anfang der Woche dafür kritisiert, als angeblich einziger Smartphone-Hersteller keine UKW-Funktionalität im iPhone zu aktivieren, obwohl dies aus Gründen der nationalen Sicherheit unbedingt erforderlich wäre. Damit gemeint sind Warnungen vor Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen, die man iPhone-Nutzern ansonsten nicht zustellen könne.Als der Hurricane Irma über Florida hinwegfegte und Strom- sowie Internetversorgung in weiten Teilen lahmlegte, konnten viele Anwohner nur per Radio relevante Informationen erhalten. Beispielsweise sendeten lokale Radiostationen rund um die Uhr. Während viele Smartphone-Nutzer auf ihrem Handy Radio hören und sich einen Überblick verschaffen konnten, blieb iPhone-Anwendern die Option versperrt. Die FCC führte in der öffentlichen Kritiknote an, die Ereignisse hätten hoffentlich bei Apple zu einem Umdenken geführt - und das Unternehmen überzeugt, vorhandene UKW-Chips endlich zu aktivieren. Es wirke sehr merkwürdig, wenn ständig wunderbare neue Technologien und beeindruckende Apps entstehen, die Geräte aber nicht einmal eine Basisfunktion bieten, die man schon im 1982er Walkman hatte.Von Apple gab es auch dazu eine Stellungnahme. Darin heißt es , Apple liege die Sicherheit der Nutzer sehr am Herzen, weswegen man moderne Sicherheitsfunktionen implementiert habe. Anwender können direkt Notrufe abgeben, die Daten ihrer Medical ID auf dem Homescreen anzeigen lassen - und außerdem AMBER Alerts (USA) und andere Warnungen empfangen. Die Forderungen der FCC, UKW im iPhone freizuschalten, weist Apple mit dem oben angeführten Argument Phil Schillers zurück. Man kann nichts freischalten, wofür es keine technischen Grundlagen gibt.Es ist zwar richtig, dass ältere iPhone-Generationen über einen Chip verfügen, der auch UKW-Empfang ermöglicht - dies bedeutet aber nicht, per Software einfach UKW-Radio nutzen zu können. Die von Apple (und nahezu allen anderen Anbietern) eingekauften Broadcomm-Chips verfügen über UKW-Funktionalität, die sich von Herstellern auch weiterentwickeln ließe. Ins iPhone gelangten die Komponenten aber nur, weil sie Teil des gesamten Kommunikations-Chips waren. Selbst wenn es also machbar wäre, UKW-Radio in alten iPhones einfach per Software-Update nachzurüsten, so würde dies dennoch erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die iPhones wurden schlicht nicht darauf getestet, ob UKW-Nutzung andere drahtlose Übertragungstechnologien negativ beeinträchtigt.