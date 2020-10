Leaker: iPhone 13 noch immer mit Notch – aber anderen Größenverhältnissen

iPhone 12 mit bekannter Notch

iPhone 13 mit kleinerer Notch



Quelle: Ice Universe via Der Leaker illustriert mit einer hochprofessionellen Zeichnung die Veränderung der Notch zwischen den kommenden Generationen des iPhones.Quelle: Ice Universe via Twitter

Als Apple das iPhone X der Weltöffentlichkeit präsentierte, war die Aufregung groß: Die Erscheinungsform stellte eine Zäsur dar – Apple übernahm das randlose Display, das bei anderen Herstellern bereits Usus war, für das damals neue Flaggschiff-Modell. Vielen galt die äußere Gestaltung der Apple-Smartphones bis zum iPhone 8 als altbacken und bereits 2017 als wenig zeitgemäß. Eine Designentscheidung rief hingegen geteilte Meinungen hervor: Die Aussparung am oberen Displayrand, gemeinhin als „Notch“ bekannt, umfasst seit dem iPhone X die Frontkamera sowie die Sensoren für Face ID. Manchen Kunden ist daran gelegen, ein iPhone ohne Notch ihr Eigen zu nennen – ihnen bleibt nur die Möglichkeit, zu einem Gerät mit Touch ID wie dem iPhone SE zu greifen. Auch Apples neue Flaggschiff-Modelle werden nicht so schnell ohne Notch auskommen, wenn es nach den neuen Aussagen eines Leakers geht.Am 13. Oktober bekommen wir das iPhone 12 zu Gesicht – zumindest im Rahmen eines vorproduzierten Videos. Es besteht kaum Zweifel daran, dass die kommende Generation von Apple-Smartphones wieder auf Face ID setzen und sich der bereits bekannten Notch bedienen wird. Änderungen an der Größe des Aussparung im Verhältnis zur Bildschirmdiagonale sind eher nicht zu erwarten – eine Ausnahme könnte lediglich das iPhone 12 Mini sein, dessen 5,4 Zoll großer Bildschirm sonst nicht alle relevanten Informationen darstellen könnte. Beim iPhone 13 soll Apple in dieser Sache jedoch Änderungen vornehmen, behauptet der Leaker Ice Universe auf Twitter Ice Universe geht allerdings nicht davon aus, dass die Notch gänzlich verschwinden wird – im Unterschied zu einem Video , das einen Dummy des 2021 erscheinenden iPhone 13 zeigen soll. Stattdessen werde die Aussparung schmaler ausfallen. Konkret gebe es also keine Änderung an der Länge der Notch, sondern an ihrer Breite – sie soll Ice Universe zufolge nicht mehr so weit in den Bildschirm hineinragen.