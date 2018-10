Watch-Tipp: Display über Digitale Krone aktivieren

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Bildschirm der Apple Watch zu aktivieren. Standardmäßig ist in den Einstellungen die Option eingeschaltet, beim Heben des Arms das Display zu aktivieren. Alternativ kann der Träger auch durch das Berühren des Bildschirms diesen einschalten. Es gibt allerdings noch eine dritte, kaum bekannte Option, diskret den Bildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren.In der Watch-App auf dem iPhone versteckt sich unter "Allgemein""Display aktivieren" die Option "Aktivieren: Krone vorwärts drehen". Ist der Bildschirm der Uhr deaktiviert, kann man durch Drehen der Digitalen Krone den Bildschirm stufenweise heller stellen.Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn man in einer dunklen Umgebung, zum Beispiel im Kino, auf die Uhr sehen möchte, aber nicht das Display mit voller Helligkeit aktivieren will. Eine Drehung in die andere Richtung schaltet das Display stufenweise wieder aus. Das Drehen der Krone funktioniert aber nur, wenn das Display der Watch nicht bereits aktiviert wurde.Noch ein Tipp, welcher den meisten Watch-Nutzern bereits geläufig sein dürfte: Möchte man den Bildschirm der Watch schnell abschalten, reicht es, mit der flachen Hand den Bildschirm der Watch zu berühren – daraufhin schaltet sich das Display sofort ab.