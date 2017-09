Tipp für iOS 11: Bluetooth und WLAN richtig ausschalten - Kontrollzentrum reicht nicht mehr

WLAN- und Bluetooth-Knopf sind zwar noch da, funktionieren in iOS 11 aber anders

Komplettes Abschalten nur in Einstellungen-App möglich

Der Weg zum richtigen Deaktivieren führt über die Einstellungen-App

Bestimmte Features benötigen Bluetooth und WLAN

Knöpfe im Kontrollzentrum haben höchstens temporären Effekt

Es klingt wie eine Banalität, weiß doch jeder Besitzer von iPhone und iPad genau, mit welch einfacher Geste er die kabellosen Verbindungen Bluetooth und WLAN deaktivieren kann: Kontrollzentrum ausklappen und auf den entsprechenden Knopf drücken. Das war bis inklusive iOS 10 tatsächlich der richtige Weg, in iOS 11 ist das aber anders. Zwar gibt es diese Knöpfe immer noch, doch ihre Funktion hat sich verändert, was dem Nutzer leider nicht transparent vermittelt wird.Wie Betatester herausgefunden haben und Apple inzwischen in einem Support-Dokument bestätigte trennen die Knöpfe im Kontrollzentrum nur die aktive Verbindungen, deaktivieren aber nicht die gesamte Schnittstelle. Wer also beispielsweise Bluetooth-Verbindungen generell unterbinden will, darf sich auf diesen Knopf nicht mehr verlassen. Stattdessen muss man auf die Einstellungen-App zurückgreifen. Hier findet sich ganz oben in der Sektion WLAN, bzw. der Sektion Bluetooth noch der altbekannte Schalter zum kompletten Abschalten.Wieso ist Apple diesen Schritt gegangen - vor allem in einer Form, die es dem Nutzer zunächst schwer macht, die neue Funktionalität der Kontrollzentrumsknöpfe zu enttarnen? Der Konzern hat ein Interesse daran, dass beide Technologien nicht gänzlich abgeschaltet werden. Denn nur wenn sie aktiv sind, beherrscht das Gerät bestimmte, von Apple beworbene Features wie etwa AirDrop, AirPlay und die Verbindung mit Apple Pencil oder Apple Watch.Dementsprechend gibt nach dem Trennen von Verbindungen über das Kontrollzentrum auch bestimmte Regeln, durch die Verbindungen automatisch wieder aufgenommen werden. So reaktivieren sie sich beispielsweise generell nach 5 Uhr morgens wieder. WLAN sucht darüberhinaus sofort nach neuen Verbindungen, wenn man den Standort wechselt, also sich bewegt. Wer dies verhindern möchte, muss also künftig der Einstellungen-App öfter mal einen Besuch abstatten.