Tim Cook spricht über US-Bildungschancen – Trump nennt ihn „Tim Apple“

Missverhältnis zwischen Abschluss und Bedarf

Apple-CEO Cook sprach vor dem US-Beratergremium für Arbeitspolitik.

Schwerpunkt: Programmieren

Präsident Trump nennt Cook „Tim Apple“

„Tim Apple“ tut Dinge, die der Präsident will

Tim Cook sprach auf einer Sitzung des American Workforce Advisory Board über Bildungspolitik und -perspektiven. Dabei verriet er, dass nur rund die Hälfte der Apple-Angestellten einen vollständigen Hochschulabschluss besäßen. Donald Trump leistete sich in der Folge einen Fauxpas und nannte den CEO „Tim Apple“. Beobachter fragen sich, warum der US-Präsident Cook so genannt haben könnte.Cook erzählte vor dem Berater-Gremium, dass Studienabbrecher Apple gründeten und man nie geglaubt habe, ein guter Abschluss sei entscheidend. Er schließt an: „Wir haben immer versucht, unseren Horizont zu erweitern.” Man sei stolz darauf, dass rund die Hälfte der Angestellten keinen vollständigen Hochschulabschluss besitzen. Der hohe Anteil kommt vermutlich durch die vielen Store-Angestellten zustande. Cook kritisierte anschließend das US-Bildungssystem: Es bestehe ein Missverhältnis zwischen den Fähigkeiten, die aus den Hochschulen kommen und jenen, die Apple – und andere Technologiekonzerne – in Zukunft brauchen.Cook sieht in den kommenden Jahren einen steigenden Bedarf an talentierten Software-Entwicklern. Apple glaube daran, dass jedes Kind bis zur 12. Klasse Programmiererfahrung haben sollte. Der Apple-Chef beschrieb die eigene Initiative, um in diese Richtung zu gehen, detailliert. „Everyone Can Code“ laufe an 4000 Schulen und 80 Community Colleges – einer Art Fachoberschule. Die Initiative basiert zum größten Teil auf Apples proprietäre Programmiersprache Swift für die der Konzern auch Kinderkurse und -Werkzeuge anbietet.US-Präsident Donald Trump, der samt First Lady an dem Treffen teilnahm, richtete in der Folge das Wort an den CEO. „Du expandierst überall und tust Dinge, die ich wirklich wollte, dass du sie von Anfang an richtig machst,” sagte der Regierungschef. Er schloß seine Ausführungen mit: „Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, Tim Apple.” Beobachter fragen sich, ob der Präsident den Namen Cooks vergessen hatte oder er nur seine Dominanz herausstellen wollte.