Neue Zulieferer für Apple: Wie das Unternehmen die Produktionskosten senken möchte

Apple möchte mehr Zulieferer-Wettbewerb

Apple hat sich einem Bericht zufolge die Dienste von zwei chinesischen Zulieferern zur Fertigung des MacBook-Chassis gesichert, um Kosten bei der Produktion zu sparen. Es handelt sich um Shenzhen Everwin Precision Technology und AAC Technologies. In den letzten Jahren dominierten die taiwanischen Unternehmen Foxconn, Catcher Technology und Casetek Holdings den Zuliefererbereich für die Metallgehäuse der MacBooks.Apple wird Digitimes zufolge zwar weiterhin schwerpunktmäßig auf die bewährten Zulieferer aus Taiwan setzen – doch das Unternehmen möchte mithilfe der neuen chinesischen Partner mittel- und langfristig niedrigere Zuliefererpreise erzielen, so der Bericht. Dies könnte Apple etwa dadurch erreichen, dass das Unternehmen gegenüber Foxconn andeutet, mehr und mehr Produktionskapazitäten an Shenzhen Everwin Precision Technology oder AAC Technologies abzugeben, wenn die Produktionspreise der Taiwaner nicht sinken.Die beiden Zulieferer aus China haben 2017 das nötige Zertifikat von Apple erhalten, um das Unternehmen mit Bauteilen beliefern zu können. In diesem Jahr gab es bereits kleinere Lieferungen der neuen Produktionspartner an Apple. Eine bedeutende Produktionsrolle könnten die zusätzlichen Zuliefererpartner von Apple außer beim MacBook etwa auch bei dem für Herbst erwarteten Nachfolger des MacBook Air spielen.