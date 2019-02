Thimbleweed Park von den Monkey-Island-Machern zurzeit kostenlos

Adventure im 8Bit-Stil erreicht Bestnoten

Fünf Charaktere streifen durch den Park

Niedrige Systemvoraussetzungen dank Pixel-Grafik

Das Point-and-Click-Spiel Thimbleweed Park steht zurzeit gratis zur Verfügung. Interessenten an dem Mystery-Abenteuer können es auf der Homepage des Publishers Epic Games herunterladen . Dazu muss man sich zwar auf der Webseite registrieren, aber diese überprüft die angegebene Email-Adresse nicht einmal.Das 2017 erschienene Spiel erreicht im Metascore einen guten Wert von 84. Sehr gut fällt die Benotung durch die Nutzer-Besprechungen aus: 93 Prozent. Den Titel hatte einer der Macher von „The Secret of Monkey Island“ mit seinem Team über Kickstarter finanziert. Schon am ersten Tag erhielt es viel Zuspruch. Das Studio „Terrible Toybox” erhielt 373.000 US-Dollar über die Crowdfunding-Aktion.Der Spieler kann in Thimbleweed Park eine von fünf Figuren führen. Er deckt mit deren Hilfe die surrealen Geheimnisse des Parkes und der merkwürdigen Stadt auf, in denen das Adventure spielt. Das Studio bewirbt das Spiel mit dem Claim „Umso tiefer Du wühlst, um so schräger wird es“.Selbst auf einem regulären MacBook lässt sich Thimblewood Park problemlos spielen. Epic Games gibt als Betriebssystem OS X 10.7 oder höher an. Der Prozessor sollte mit mindestens 2 GHz getaktet sein. Empfohlen werden zudem 4 GB RAM und eine Grafikeinheit, die neuer als Intels 3000er Reihe ist. Zudem belegt das Spiel etwa ein GB Festplattenspeicher. Aufgrund von leicher Gewalt, Sex- und Drogendarstellungen, sowie „crude humor” wurde das Spiel mit einem „Teen“-Rating versehen.