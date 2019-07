Texas Hold'em ist zurück: Apple feiert App-Store-Jubiläum mit Neuauflage des Klassikers

Gründlich überarbeitetes Design

Älter als der App Store: Texas Hold'em erschien erstmals 2006 für den iPod. 2008 war das Spiel eine der beiden ersten Apps, die den damals gerade neu eröffneten App Store für das iPhone bevölkerten. Mit einer runderneuerten Version begeht Apple jetzt das zehnjährige Bestehen des Software-Shops, – allerdings ein Jahr nach dem eigentlichen Termin des Jubiläums.Die Neuauflage macht deutlich, wie rasant sich im vergangenen Jahrzehnt sowohl die Hardware des iPhones als auch die App-Landschaft entwickelt hat. Version 2.0 von Texas Hold'em , das Apple am 8. Juni in der App Store gestellt hat, ist auf stattliche 1,5 Gigabyte angewachsen. Der Poker-Klassiker kommt jetzt mit einem gründlich überarbeiteten Design und neuen Charakteren. Außerdem hat Apple die Grafik modernisiert und neue Spielzüge spendiert.Im Unterschied zur Urversion, die zuletzt vor nahezu elf Jahren aktualisiert wurde, ist Texas Hold'em jetzt komplett kostenlos erhältlich, es gibt also auch keine In-App-Käufe. Gepokert werden kann gegen 24 virtuelle Gegner sowie über WLAN auch mit bis zu acht Mitspielern. Die Neuauflage bietet dynamische Spieletipps, Statistiken und Spielerbewertungen und erlaubt das Wechseln der Ansichten. Gespielt werden kann an zehn verschiedenen Orten, etwa Paris, Macau oder – natürlich – Las Vegas.Texas Hold'em erschien erstmals am 6. Juli 2008 im App Store. Allerdings hatte Apple das Spiel bereits im Jahr 2006 auf dem iPod herausgebracht. Die neue Version der Pokersimulation erfordert mindestens iOS 12.0 und steht für iPhone, iPad und iPod Touch zur Verfügung.