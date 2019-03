Tests und Erfahrungen zum neuen iPad mini: Lob für A12-Chip, Kritik am unveränderten Design

Verbessertes Display, aber immer noch breite Rahmen

Änderung am Gehäuse sorgt für Problem mit älteren Cases

Leistungsstarker Chip über jeden Zweifel erhaben

Nur erste Generation des Apple Pencils unterstützt

Auf dem Markt der kleinen Tablets praktisch konkurrenzlos

Wenige Tage nach der Veröffentlichung des neuen iPad mini sind die ersten Tests zur fünften Generation des kleinen Apple-Tablets verfügbar. The Verge, Engadget und Co. haben sich das Gerät genau angeschaut und ihre Meinung zum iPad mini 5 (Store: ) in umfangreichen Reviews veröffentlicht. Während Apple praktisch ausnahmslos Lob für die Verwendung des aktuellen A12-Chips und das hellere Display bekommt, zeigen sich einige Redakteure weniger begeistert über das im Vergleich zum iPad mini 4 (2015) unveränderte und für manchen Kritiker altbacken wirkende Design. Fast Company hebt das optimierte 7,9-Zoll-Display des iPad mini 5 hervor. Zwar ändert sich – verglichen mit dem Vorgänger – nichts an der Auflösung, doch Apple hat das Panel trotzdem in einigen Punkten verbessert. 500 Nits bedeuten einen bis zu 25 Prozent höheren Helligkeitswert als beim 4er Modell. Hinzu kommt eine erweiterte Farbskala, die für lebendigere, aber dennoch realistische Farben sorge. Auch True Tone zur automatischen Farbanpassung an das Umgebungslicht sei eine willkommene Neuerung. Laptop Mag hingegen bemängelt Apples ausgelassene Chance, ein größeres Display im gleichen Formfaktor zu verbauen. Mit dünneren Rahmen wie bei den 2018er iPad Pros sei problemlos eine Diagonale von 8,5 Zoll möglich gewesen, ohne das Gehäuse vergrößern zu müssen. Die vergleichsweise breiten Display-Rahmen werden auch von Wired kritisiert – sie wirken den Testern zufolge wie aus einer anderen Ära.Trotz des gleichen Gehäuse-Designs verhindert eine Änderung auf der Rückseite übrigens, dass Back-Cover des iPad mini 4 problemlos mit der 5. Generation genutzt werden können. Während das 4er Modell das Mikrofon neben der Kamera hatte, ist das Mikrofon beim 5er in die obere Mitte des Gehäuses gewandert. Die Back-Cover des iPad mini 4 verdecken entsprechend die Mikrofonstelle der 5er Variante des iPad mini. Einzelne Zubehörhersteller wie Kavaj haben daher schon aktualisierte Versionen des mini-Cases angekündigt.Applaus bekommt Apple für die Nutzung des A12-Chips, der auch bei der aktuellen iPhone-Generation und dem ebenfalls neuveröffentlichten iPad Air zum Einsatz kommt. Äußerlich sehe das Tablet zwar genauso wie der Vorgänger mit A8-Chip aus, aber von den Leistungsdaten her spiele das neue Modell erwartungsgemäß in einer völlig anderen Liga.Die Meinungen zum Pencil-Support des iPad mini fallen gemischt aus. Grundsätzlich freuen sich die Tester darüber, dass das Tablet Apples Stift überhaupt unterstützt. Doch die Reduzierung des Supports auf die erste Generation des Apple Pencil sorgt vereinzelt für Kopfschütteln. Die zweite Generation bleibt den Pro-Geräten von 2018 vorbehalten.Die meisten Reviews ziehen ein ausgesprochen positives Fazit zum iPad mini 5. Der Meinung einiger Nutzer zufolge dürfte das kleine Tablet zwar im Niemandsland zwischen iPhone XS Max und dem iPad Air (sowie der sechsten Generation des normalen iPads) platziert sein – doch wer schon immer den Formfaktor des 7,9-Zoll-Geräts und das bekannte Design geschätzt hat, komme voll auf seine Kosten. Das Urteil von The Verge ist eindeutig: Auf dem Markt der kleinen Tablets hat das neue iPad mini keine ernstzunehmende Konkurrenz.