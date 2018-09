Testberichte zum iPhone Xs: Performance, Kamera und Akkulaufzeit

Die neue Kamera

Akkulaufzeit besser als von Apple versprochen

Weitere Stimmen

Zahlreiche Testberichte kursieren inzwischen zu den neuen iPhones – nachdem einige Pressevertreter bereits das iPhone XR direkt nach der Keynote ausprobieren durften, verteilte Apple auch Testgeräte des iPhone Xs. Noch bevor der offizielle Verkauf beginnt, die Auslieferung startet am kommenden Freitag (21.9.), gibt es daher einige Worturteile. Im Falle des Xs ergibt sich ein ziemlich eindeutiges Bild. Wenig überraschend kommt das Lob für Fertigungsqualität, optische Anmutung und Leistung – wenngleich sich das Xs in diesen Disziplinen nicht wirklich vom iPhone X absetzen kann. Ein Überangebot an Leistung werde durch ein noch größeres Überangebot übertroffen, so eine Stimme. Im Alltag spüren könne man davon nichts.In anderen Bereichen gibt es hingegen deutliche Verbesserung. Dass Apple die Neural Engine des A12 massiv beschleunigen konnte, macht sich in den Ergebnissen beim Fotografieren bemerkbar. Bei The Verge heißt es, das Kamera-Upgrade beschere dem iPhone Xs wesentlich mehr Leistungsfähigkeit. Die Unterschiede seien derart signifikant, dass einem Fotos vom iPhone X fast schon als schlecht erscheinen. Ob das Xs allerdings auch mehr leistet als ein Google Pixel 2 sei einmal dahingestellt – rein subjektiv gibt der Tester von The Verge der Google-Kamera den Vorzug.Apple verspricht verbesserte Akkulaufzeit – den ersten Rückmeldungen zufolge untertrieb Apple aber. In der Praxis falle der Unterschied deutlicher als von Apple angegeben aus und 12 Stunden intensive Benutzung über den ganzen Tag hinweg sei beim Xs Max möglich – das iPhone X habe hingegen schon rund vier Stunden früher aufgegeben.CNet lobt das iPhone Xs ebenfalls, weist aber darauf hin, dass es sich beim iPhone XR um das interessantere Gerät handle – wer von einem Smartphone außer dem iPhone X auf ein diesjähriges Modell umsteigen wolle, soll sich auf jeden Fall mit dem XR befassen. In diese Einschätzung stimmt auch das Wall Street Journal ein. Tom's Guide sieht stattdessen das Xs Max als beeindruckendstes neues Modell an – trotz des hohen Preises.