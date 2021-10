Test 1More ColorBuds 2: Viel mehr In-Ear-Kopfhörerspaß für weniger als 100 Euro geht nicht

Neuester Qualcomm Chipsatz mit Bluetooth 5.2

Unterstützung aller aktuellen Codecs

Active Noise Cancellation

Transparenzmodus

vordefinierte Klangprofile von professionellem Sound Engineer

Klangpersonalisierung SoundID

vier integrierte Mikrofone

Qi Wireless Charging

7mm dynamischer Treiber mit Graphen-Membran und Doppelmagnet

IPX5; gegen Strahlwasser geschützt

Kompakt

Marke 1MORE Bezeichnung ColorBuds 2 Art True Wireless In-Ears Empf. Preis (€) ca. 80 Verfügbarkeit sofort

Der auf In-Ears spezialisierte Hersteller 1More hat in den letzten Jahren ein beachtliche Anzahl unterschiedlichster Kopfhörermodelle vorgestellt. Zuletzt konnten 1More ComfoBuds im Rewind-Test einen guten Eindruck hinterlassen. Und auch die Vorgänger des hier vorgestellten Modells hatten im Rewind-Kurztest keinen Anlass zur Kritik gegeben. Doch mit den nun vorgestellten ColorBuds 2 legt der Hersteller noch mal ordentlich nach – und macht sich selbst Konkurrenz.Die Liste der Funktionen und Merkmale der neuen ColorBuds 2 ist schon ziemlich beeindruckend. Hier nur die Wichtigsten:Und das alles zu einem Preis von deutlich unter 100 Euro. Die getestete Variante in Schwarz ist aktuell bei Amazon für 79,99 Euro gelistet, wovon noch mal 5% per Rabattgutschein abgezogen werden können. Kaum vorstellbar, dass für diesen Preis mehr als nur billigste Technik und Durchschnittsklang zu erwarten sein soll. Also nur ein weiteres gesichtsloses In-Ear-Produkt? Nun, so viel sei vorab verraten: Die ColorBuds 2 schlagen sich ganz hervorragend und sind in ihrem preislichen Umfeld sogar fast unschlagbar. Lesen Sie im folgenden, was diese Kopfhörer so besonders macht.Schon die ersten Takte Musik aus den ColorBuds 2 ließen mich buchstäblich und im übertragenen Sinne aufhorchen. Direkt aus der Verpackung und nach Kopplung mit dem iPhone gefiel mir der Klang auf Anhieb. Extrem ausgewogen, dabei satt, dynamisch, unverfärbt und mit ausgezeichneter Detailauflösung spielen diese Earbuds auf dem Niveau von In-Ears, die locker das Doppelte kosten. Doch da ist ja noch viel mehr zu entdecken…