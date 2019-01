Test Satechi Bluetooth Keyboard – Edle Full-Size Tastatur im Apple-Style zum attraktiven Preis

Kompakt

Marke Satechi Bezeichnung Bluetooth Keyboard Art Full-Size Tastatur Empf. Preis (€) 79,99 Verfügbarkeit sofort

Erstkontakt – Die Qualität überzeugt

Apples Preispolitik stößt nur selten auf Verständnis oder gar auf Gegenliebe. Aber eines muss man dem Konzern lassen: Ihre Produkte sind in aller Regel hervorragend verarbeitet und bis ins letzte Detail gut durchdacht. Gerade bei Zubehörprodukten wie Adaptern oder Tastaturen gibt es aber hier und da Alternativen, die zu einem deutlich geringeren Preis ähnlich überzeugende Leistung bieten.Satechi bietet seit kurzem ein Bluetooth-Keyboard mit integriertem Ziffernblock an, das auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit darstellt, Geld zu sparen, ohne funktionale oder optische Kompromisse eingehen zu müssen. Immerhin verlangt Apple für das Magic Keyboard mit Ziffernblock in Space Grau oder Silber ( Testbericht Store ) 149 Euro. Das Satechi Bluetooth Keyboard hat ebenfalls eine hochwertige Verarbeitung mit Alu-Gehäuse, einen ähnlichen Look und kostet nur rund 80 Euro ( Amazon ). Also knapp 70 Euro weniger. Wer noch mehr Geld sparen will und auf Drahtlosverbindung verzichten kann, bekommt auch eine kabelgebundene Variante für rund 60 Euro.Um es gleich vorweg zu erwähnen: Die Satechi hat KEINE Tastenbeleuchtung. Wenn dieses Merkmal für Sie entscheidend ist, brauchen Sie an dieser Stelle nicht mehr weiter zu lesen.Im Gegensatz zum Original kann die Satechi-Lösung mit bis zu drei Bluetooth-Devices gekoppelt werden. Ein Tastendruck reicht, um die Tastatur z.B. zum Tippen auf dem iPhone oder iPad umzuschalten. Einige Tasten sind zudem mit speziellen Funktionen für iOS belegt. Auch bei der Farbauswahl ist Satechi flexibler und bietet das Bluetooth Keyboard neben Space Grey und Silber auch in Gold und Roségold passend zu einigen iDevices an.Das Satechi Bluetooth Keyboard macht in Sachen Verarbeitungsqualität einen ausgezeichneten ersten Eindruck. Mit 502 g ist es spürbar schwerer, als Apples Magic Keyboard (366 g). Schon allein dadurch wirkt es haptisch etwas hochwertiger. Aber diesen subjektiven Eindruck lässt sich auch durch Schummelei erzeugen, etwa mit einer Metallplatte zur Beschwerung. Bei der Satechi-Tastatur ist das jedoch nicht der Fall. Hier kommt die Masse ausschließlich von dem sehr solide und präzise gefertigten Alu-Korpus. Die Unterseite ist ebenfalls in Gehäusefarbe lackiert, besteht aber – wie bei Apple – aus Kunststoff. Sechs Gummifüße sorgen für einen rutschfesten Stand.Mein Testmuster ist absolut gerade gefertigt und nicht verzogen – kippelt also auf einer ebenen Fläche nicht. Auch nicht an den äußersten Ecken. Apple hatte damit zu Beginn ja gewisse Schwierigkeiten, also soll diese eigentlich selbstverständliche Sache an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.Mitgeliefert wird außer einer deutschsprachigen Bedienungsanleitung und zwei dickeren, halkugelförmigen Klebefüßen für einen größeren Anstellwinkel ein USB-C-auf-A-Kabel zum Aufladen des internen Akkus. Der soll genug Kapazität für etwa 80 Stunden Marathon-Tipporgien oder 100 Tage Standby bieten. Bei Nichtbenutzung schaltet sich die Tastatur nach 30 Minuten in einen Stromsparmodus. Wer will kann sie aber zum Feierabend auch über einen kleinen Schiebschalter, ähnlich wie beim Magic Keyboard, ganz ausschalten, um noch längere Bereitschaft des Akkus zu erzielen.