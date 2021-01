Test Filono Carbon und Aramid Case: Bester Schutz, geniales Handling und dezenter Look für das iPhone

Bereits seit Jahren verwende ich zum Schutz des iPhone-Gehäuses ein aus Carbon gefertigtes Case (oder Cover, oder Hülle … ich bleibe im Folgenden bei der Terminologie des Herstellers). Auch mein aktuelles iPhone 11 Pro habe ich mit diesem Case versehen und werde es nicht mehr abnehmen, solange das iPhone in meinem Besitz ist. Lesen Sie dazu bitte diesen Bericht . Es sind vor allem die praktischen Aspekte dieser Lösung, die sie in meinen Augen so unverzichtbar machen und den vergleichsweise hohen Preis rechtfertigen. Das Geld ist meiner bescheidenen Meinung nach in dieses Case besser investiert, als in eine Apple Care Zusatzversicherung.Klar, keine noch so robuste Schutzhülle kann das iPhone komplett vor roher Gewalteinwirkung schützen, doch es ist nicht allein die Schutzfunktion, welche die Carbon Cases, die inzwischen unter dem Namen Filono vermarktet werden, so empfehlenswert machen. Ich wiederhole dazu einfach noch mal die Plus-/Minus-Liste aus dem letzten Test:+ Handschmeichler ohne lästige Kanten+ dauerhaft matte Oberfläche bietet besseren Grip+ fühlt sich wärmer an als Metall+ äußerst stabil, erprobt hochwirksamer Schutz für Kanten und Rückseite+ erprobt hohe Resistenz gegen Abnutzung+ sehr leicht und dünn, trägt nicht spürbar auf+ unempfindlich gegen Fingerabdrücke+ Tasten stehen nicht hervor, keine „Tastenverlängerung“ nötig+ Objektive optimal geschützt+ ergänzt um eine Display-Folie echter Rundum-Schutz+ „Stealthy Look“+ Wireless Charging möglich+ bei Bedarf magnetisch haftende Version erhältlich (ohne = MagSafe-kompatibel)+ Made in Germany– vergleichsweise teuerZwischen 65 und 85 Euro kostet so ein Carbon Case ( Amazon Filono Store ), abhängig vom jeweiligen iPhone-Modell. Typische Standard-Cases kosten etwa ab 10 Euro. Preise über 50 Euro findet man bei Amazon mit einer Suche nach „iPhone Hülle“ kaum. Zusätzlich zum Preis für das Case ist dringend ein passendes Display-Schutzglas empfehlenswert. Das vervollständigt nicht nur den Schutz der wertvollen Hardware, es macht das iPhone im Zusammenspiel mit dem Carbon Case auch noch griffiger, weil die Übergänge an den Kanten weniger spürbar sind. Das iPhone wirkt damit mehr „wie aus einem Guss“.Ich hatte nun Gelegenheit, die neueste Variante des Filono Carbon Case für das iPhone 12 Pro zu testen. Darüber hinaus hat der in Stuttgart ansässige Hersteller jetzt eine weitere höchst spannende und spürbar günstigere Case-Alternative am Start. Diesmal nicht aus Carbonfasern, sondern aus Aramid. Aber beginnen wir zunächst mit dem Carbon Case. (Beschreibung Aramid: Seite 3 .)