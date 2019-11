Back in Black: Test 2R-Tec Carbon Cover für iPhone 11 / Pro / Max – Mit Verlosung!

Kompakt

Marke 2R-Tec Bezeichnung Carbon Cover Art Cover für iPhone 11 / Pro / Max Empf. Preis (€) ab ca. 75 Verfügbarkeit sofort

Was war falsch mit dem Bumper?

So kann’s gehen. Erst kürzlich hatte ich mich zum Schutz meines neuen iPhone 11 Pro für einen sogenannten Bumper entschieden. Hier der Testbericht . An den dort getätigten Aussagen hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Ich stehe zu dem Gesagten. Aber das Bessere ist und bleibt des Guten Feind.Nachdem ich gut fünf Jahre lang mein iPhone 6 mit einem Carbon Cover des Herstellers 2R-Tec genutzt habe, dachte ich, es wäre mal Zeit für etwas anderes. Der nur ca. 12 Euro teure ESR Bumper kam mir da gerade recht, weil er das frische Design des iPhone 11 Pro mit seiner (in meinem Fall) „nachtgrünen“ Rückseite nicht komplett verhüllt. Doch schon nach kurzer Zeit vermisste ich das haptisch angenehme Gefühl und andere Eigenschaften des Carbon Covers. Zum Glück gibt es inzwischen auch passende Carbon Cover für das 11er.Der Hersteller war so freundlich, mir ein Testmuster zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus zwei weitere Carbon Cover für die Verlosung unter den MTN-Lesern zu spendieren. Eines für das iPhone 11 und ein weiteres für das 11 Pro Max im Wert von rund 75 bzw. 85 Euro. Die Details zur Verlosung erfahren Sie am Ende des Artikels.Nun, nicht viel. Es ist eher eine Frage des persönlichen Bedarfs und Anspruchs – wie so oft. Ich habe schlicht das warme und handschmeichlerische Griffgefühl vermisst, welches das Carbon Cover bietet. Der Bumper besteht außen aus Alu, was sich etwas glatt anfühlt. Außerdem trägt er im Vergleich zum deutlich dünneren Carbon Cover spürbar mehr auf und macht das iPhone gefühlt dicker.Das sind aber eher Kleinigkeiten. Etwas störender empfand ich die überstehenden Kanten des Bumper vorne und vor allem an der Rückseite. Nun, da das iPhone wieder in einem Carbon Cover steckt, hat sich das altbekannte und nach so langer Zeit als selbstverständlich empfundene Griffgefühl wieder eingestellt.Lassen Sie mich Ihnen das Cover etwas genauer vorstellen…