Test: 1MORE ComfoBuds Pro – Günstige True Wireless Earbuds mit erstaunlich hohem Klang- und Komfortniveau

Kompakt

Marke 1MORE Bezeichnung ComfoBuds Pro Art True Wireless Earphones (TWE) Empf. Preis (€) ca. 100 Verfügbarkeit sofort

True Wireless In-Ear-Kopfhörer sind spätestens seit den Apple AirPods zu einem echten Massenphänomen geworden. Inzwischen so sehr, dass eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Neuvorstellungen laufen eigentlich nur noch unter ferner liefen in den Meldungen und auch Testberichte solcher TWEs haben – wenn es sich nicht gerade um neue AirPods handelt – deutlich an Aufmerksamkeit eingebüßt. Dennoch möchte ich Ihnen diese Earbuds von 1More nicht vorenthalten.Die zum chinesischen Xiaomi-Konzern gehörende Marke 1More hat mittlerweile ein ganz erklecklichen Angebot unterschiedlichster In-Ohr-Kopfhörer und bringt neue Modelle mit einer Schlagzahl, die sich kleinere Anbieter ohne große Konzerngelder im Hintergrund kaum leisten können. Dadurch hat 1MORE inzwischen auch ordentlich Erfahrungen mit In-Ears sammeln können. Die bislang getesteten Modelle (siehe ergänzende Artikel weiter unten), hatten durchweg einen ziemlich hohen Reifegrand und stets ein für ihre jeweilige Preisklasse sehr respektablen bis ausgezeichneten Klang.Die neuen ComfoBuds Pro zeichnen sich primär durch folgende Merkmale aus: Bluetooth 5.0, ANC mit fünf Einstellungen (ANC Strong [Standard], ANC Mild, Wind Noise Resistant, Pass-through [Standard] und Off), sechs integrierte Mikrofone für hohe Sprachverständlichkeit, Akku mit 6-8 Stunden Ausdauer (je nach ANC-Nutzung) plus 20 Stunden Reserve im Case und Schnellladung, Auto-Pause/Fortsetzen beim Herausnehmen/Einsetzen, und last but not least einen relativ großen Treiber (13,4 mm) für ordentlich Bass und Dynamik.Auch wenn jetzt keine Funktionen dabei sind, die man nicht auch schon in anderen Modellen vorfinden könnte, ist das als Gesamtpaket betrachtet für einen Preis (UVP) von rund 100 Euro sehr respektabel. Dazu kommt, dass die ComfoBuds Pro sehr schlank und klein sind und auch ihr Akku-Case schön schlank und taschenfreundlich ist.Geliefert werden die ComfoBuds Pro in der für 1MORE typischen, recht aufwendig gemachten Klappschachtel. Darin finden sich neben dem Case mit darin befindlichen Ohrhörern ein Ladekabel (USB-A auf -C), verschiedene Ohrpassstücke und ein weiteres Goodie in Form von zwei Silikon-Halbschalen, die als Rundumschutz für das Akku-Case angebracht werden können – wenn man mag.Die Ohrhörer liegen bereits bei Auslieferung im Case. Damit der Akku nicht schon beim Kunden leer ist, sind die Kontakte der Hörer mit einer kleinen Schutzfolie abgedeckt. Nach dem Entfernen kann es dank der vorgeladenen Akkus gleich losgehen.Interessantes Designfeature: Wie die AirPods haben die ComfoBuds Pro einen länglichen Antennenfortsatz. Der sieht hier aber eher wie das Ende eines lang gezogenen Tropfens aus. Und sein Ende, das auf den ersten Blick wie der Rest des Gehäuses komplett lackiert ist, lässt eine mehrfarbige LED durchscheinen. Je nach Zustandsmeldung können die Spitzen des Fortsatzes mal blau oder mal rot blinken. Doch keine Sorge: Im normalen Betrieb, also in die Ohren eingesetzt, blinkt oder leuchtet da nichts.