TechTicker: iotty Smart Switch, günstiger 4K-Monitor von AOC, Stativ für Makro-Fans und Tablet-Halterung gegen Langfinger

IOTTY: STYLISCHER WANDSCHALTER MIT WLAN

REFLECTA: DIEBSTAHLSICHERE TABLET-HALTERUNG

MANFROTTO REISESTATIV BEFREE GT XPRO IN ALU ODER CARBON

AOC STELLT NEUEN 27" 4K-MONITOR FÜR 350 EURO VOR

SATECHI BLUETOOTH-MÄUSE AUS ALU IM MAC-LOOK

kabellose Maus mit einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 10 Metern

für Links- und Rechtshänder geeignet

Scrollrad aus Aluminium

Kompatibel mit Mac und Windows OS

Größe: 11 cm x 5,7 cm x 3 cm

Gewicht: 175 g

über USB-C aufladbar

Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Das italienische Unternehmen iotty hat einen Smart Switch vorgestellt, der erstmals auf der diesjährigen IFA in Halle 25, Stand 231 dem Publikum vorgeführt werden soll. Der iotty-Wandschalter verfügt über integriertes WLAN und kommt ohne eine zusätzliche Bridge oder einen Gateway aus. Der smarte und leicht zu installierende Lichtschalter lässt sich sowohl durch die iotty App, Googles Assistant als auch Amazons Alexa anpassen und steuern. Seit kurzem können iPhone-Benutzer auch Siri-Shortcuts nutzen und Befehle für den Sprachassistenten von Apple erstellen. Mit der Funktion „Activity Dependent with Timer" können Nutzer zeitlich gesteuerte Schaltvorgänge programmieren, wobei auch mehrere Befehle zu einem Szenario kombiniert werden können.Zu den Besonderheiten des iotty gehört auch sein minimalistisches Design mit integrierten Sensortasten. Diese sind zu besseren Auffindbarkeit permanent hinterleuchtet. – Was manche Nutzer sicherlich auch als Nachteil empfinden dürften. Erstens will nicht jeder im Schlafzimmer ein "Nachtlicht" leuchten haben und zweitens sind die Sensortasten nicht durch Ertasten vom Gehäuse unterscheidbar. Es wird eine Variante mit einem und eine andere mit zwei integrierten Sensorfeldern geben.Preise und Verfügbarkeit wurden bislang noch nicht genannt. Mehr Informationen finden Sie auf der Produktseite Für den Handel, auf Messen und für Veranstaltungen aller Art sind Tablets wie das iPad ein Segen. Flexible Produktpräsentationen und die Möglichkeit, Kunden zu Interaktionen zu bewegen, sind Gold wert. Aber die teuren Tablets müssen auch gegen Diebstahl geschützt werden. reflecta bietet hierfür sehr preiswerte Tischständer und Wandhalterung für Tablets mit 7,9“ bis 10,5“ Größe an. Die Geräte werden, ähnlich wie bei einfachen Smartphone-Haltern, mit justierbare Seitenklammern fixiert und lassen sich in weiten Bereichen schwenken und drehen. Auch eine Wandmontage ist möglich.Für den Schutz gegen Diebstahl bietet das neue Modell „Tabula Lock II“ von reflecta eine Arretierung mit Sicherheitsschloss. Das Kabelmanagement wird innerhalb des Standrohrs unsichtbar organisiert. Zum Lieferumfang gehört neben der Halterung auch umfangreiches Montagematerial sowie eine Anleitung.Der "Tabula Lock II" ist ab Mitte Juli im Fachhandel für einen empfohlenen Endkundenpreis von 33,90 Euro erhältlich.Das neue Befree GT XPRO ist das erste Manfrotto-Reisestativ, das speziell für professionelle Makrofotografen entwickelt wurde. Der besonderer Clou des neuen Modells ist eine Mittelsäule, die sich bei Bedarf um 90° umklappen lässt und so bodennahe Aufnahmen ermöglicht. Auch Aufnahmen von senkrecht oben werden dadurch erleichtert.Das in den Varianten Aluminium und Carbon erhältliche Stativ lässt sich auf 43 cm zusammenklappen und trägt bis zu 10 Kilogramm Ausrüstung. Das Befree GT XPRO ist mit demManfrotto Advanced 496 Aluminium Kugelkopf ausgestattet, welcher gegenüber dem bekannten 494er-Kopf eine höhere Traglast und mehr Präzision bietet, so der Hersteller.Alle Details zu dem neuen Befree GT XPRO finden Sie hier . (Auf den deutschen Manfrotto-Seiten war es bis Redaktionsschluss noch nicht gelistet.) Der Preis für die Aluminium-Version liegt bei knapp 290 Euro, die Carbon-Version kostet rund 426 Euro (UVPs).4K-Auflösung ist nicht nur bei TV-Geräten, sondern auch bei Computerdisplays längst im Mainstream angekommen. Mit dem U2790PQU bringt AOC jetzt einen 27"-Monitor mit dieser Auflösung für gerade mal 350 Euro (UVP) in den Handel.Der U2790PQU richtet sich laut Hersteller an Content-Ersteller, Video-Editoren, digitale Künstler, oder Tabell-Jongleure. Das IPS-Display bietet neben der 4K-Auflösung (Ultra HD; 3840 x 2160 Pixel) 10-Bit-Farbtiefe und erlaubt dank schmaler seitlicher Rahmen den Aufbau nahtloser Multi-Monitor-Setups. Ein Low-Blue-Light-Modus soll hochenergetische kurzwellige blaue Lichtanteile reduzieren.Das Gehäuse hebt sich mit seinem Silber/„Gunmetal“-Finish von dem üblichen Schwarz anderer Displays ab. Der Standfuß ist in der Höhe verstellbar (um 130 mm), schwenkbar (-45°/+45°), neigbar (-3,5°/+19,5°) und besitzt eine Pivot-Funktion für Hochformatausrichtung.Zu den Anschlüssen gehören je ein HDMI 2.0-Port, HDMI 1.4-Port und ein DisplayPort 1.2. Ein Zwei-Port-USB-3.0-Hub sowie zwei eingebaute 2W-Lautsprecher und ein Kopfhörerausgang gehören ebenfalls zur Ausstattung.Der AOC U2790PQU soll im Laufe dieses Monats zum UVP von 349 Euro verfügbar sein. Bei Amazon ist er derzeit noch nicht gelistet.Ab sofort sind Satechis Bluetooth-Mäuse M1 aus Aluminium in vier verschiedenen Farben im deutschen Fachhandel erhältlich. Form, Material und Farbe fügen sich bestens in eine Apple-Umgebung ein. Die Akku-betriebene Maus wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen.Das Wichtigste im Überblick:Verfügbar sind die M1-Mäuse u.a. bei Amazon . Der Preis: 34,99 Euro.