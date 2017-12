TechTicker: Neuheiten von Magnat, Electrocompaniet, beyerdynamic und Sennheiser

MAGNAT HUMIDOR – KOMPAKTLAUTSPRECHER MIT STIL

+ + + + + + + + + +

ELECTROCOMPANIET STREAMINGPLAYER ECM-1

+ + + + + + + + + +

REISELADEGERÄT OMNIA TA502 UND PeAk II UNIVERSALKABEL

+ + + + + + + + + +

BEYERDYNAMIC IMPACTO UNIVERSAL MOBIL-DAC

in Kürze in einem ausführlichen Testbericht

+ + + + + + + + + +

SENNHEISER HD 660 S – OFFENER SPITZENKOPFHÖRER

"der die Herzen von HiFi-Fans höher schlagen"

+ + + + + + + + + +

LEICA NOCTILUX-M 1:1,25/75 ASPH.

Man muss kein Zigarrenraucher sein, um diese Lautsprecher attraktiv zu finden. Ja selbst militante Nichtraucher könnten dem Charme der neuen Kompaktlautsprecher Magnat Humidor durchaus verfallen. Der Name Humidor steht für hölzerne Behälter, in denen Zigarren unter kontrollierter Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Traditionell werden solche Kistchen oft mit viel handwerklicher Liebe gebaut und haben ein besonderes Flair. Genau diese besondere Ausstrahlung ist es, die Magnat mit den Humidor-Lautsprechern aus Echtholz-Zedernfurnier und mit champagnerfarbenen Metallelementen vermitteln will. Look+Style sind aber kein Selbstzweck. Die Lautsprecher sollen selbstverständlich auch fantastisch gut klingen. Alle technischen Voraussetzungen sind dafür in den 140 x 245 x 258 großen Gehäusen vorhanden. Wie zum Beispiel phasen- und amplitudenoptimierte Frequenzweichen, eine sorgfältige akustische Abstimmung der Gehäuse oder High-Tech-Materialien für die Treiber. Für den Tiefmitteltöner kommt beispielsweise eine spezielle Keramik-Aluminium-Sandwich-Membran zum Einsatz.Was die Magnat Humidor leider nicht bieten, ist der herrliche Duft (unverbrannter) Tabakblätter, der einem beim Öffnen eines Zigarren-Humidors entgegen strömt. Dafür wird man mit garantiert nicht krebserregenden Klangwogen entschädigt. Der Preis dafür: 799 Euro/Paar, ab sofort im Handel.Der norwegische Hersteller Electrocompaniet hat sich über die Jahre einen exzellenten Ruf in der HiFi-Szene erarbeitet. Auch im Digitalbereich. Mit dem neuen ECM-1 bringen die Skandinavier jetzt einen Audio-Streamer mit umfangreichen Fähigkeiten für knapp unter 3.000 Euro in den Handel.Der ECM-1 bietet die Möglichkeit eine interne Festplatte zu installieren und unterstützt den MIMO Standard für die WiFi Verbindung. Auch per AirPlay kann er angesteuert werden. Der ECM-1 basiert auf dem Wandler ECD-2 und verfügt über 4 Digitaleingänge (2x RCA, 2x Toslink) sowie einen USB-Anschluss für eine externe Festplatte und eine vollsymmetrische Class A Ausgangsstufe. Im Laufe des Jahres soll zusätzlich zu den bereits integrierten Streaming-Diensten Qobuz, Tidal und Spotify noch Deezer hinzu kommen. Per Software-Update soll später außerdem MQA-Playback ermöglicht werden.Weltenbummler kennen das Problem: Unterschiedliche Stecker machen das Aufladen der digitalen Gadgets unterwegs zu einem Glücksspiel. Mit dem OMNIA TA502 bietet der Hersteller ADAM Elements einen besonders kompakten und universell nutzbaren Lader an. Der Anwender schiebt einfach den Steckeradapter, der im jeweiligen Land erforderlich ist, aus dem Gehäuse, bis er einrastet. Der OMNIA TA502 unterstützt Spannungen von 100 bis 240 V. Die beiden USB-Buchsen vom Typ-A liefern einen Ladestrom von 5 V/2,5 A – ausreichend, um die Akkus von zwei Geräten gleichzeitig aufzuladen. Eine 6 A/250 V Sicherung dient als Überspannungsschutz und schützt so Ladegerät sowie angeschlossene Geräte. Zwei Status-LEDs informieren den Anwender über den Ladefortschritt. Der Adapter ist ab sofort ab ca. 40 Euro erhältlich ( Amazon ).Ebenfalls praktisch ist das Universalkabel Trio aus der Kabelserie PeAK II. An einem Ende befindet sich ein USB-A-Stecker, am anderen Ende hat er allerdings gleich drei unterschiedliche Stecker: Lightning (MFi-zertifiziert), USB Typ-C und Micro-USB. Somit kann es sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten verbunden werden. Das Trio soll noch im Dezember in verschiedenen Farben verfügbar sein und rund 30 Euro kosten.Mit dem Impacto essential hat beyerdynamic im April einen besonders spannenden DAC für die mobile Nutzung vorgestellt . Die große Einschränkung lag darin, dass der Impacto essential aus technischen Gründen nicht an Apples iDevices nutzbar ist, doch genau das ändert sich jetzt mit der um einen magnetisch haftenden Akku ergänzten Version "Universal". Der Impacto ist aus verschiedenen Gründen ein heißer Kandidat für den vielleicht besten Mobil-DAC seiner Art. Warum das so ist, werde ichdarlegen.Der beyerdynamic Impacto universal ist ab sofort zum Preis von 379 Euro erhältlich. Wer schon einen Impacto essential besitzt, kann den für iDevices erforderlichen Akku für 59 Euro als Zubehör nachrüsten.Ein neuer offener Spitzenkopfhörer,lassen soll, ist für 499 Euro von Sennheiser verfügbar. Der HD 660 S ist Nachfolger des äußerst beliebten HD 650. Die Technik wurde an entscheidenden Stellen weiterentwickelt. So konnte der Hersteller den Klirrfaktor des akustischen Systems durch eine optimierte Kontrolle der Membranbewegungen noch weiter verringern. Außerdem wurde die Impedanz auf 150 Ohm verringert, um besser mit HiRes Mobilplayern zu harmonieren. Sein volles Klangpotential soll der HD 660 S aber mit symmetrischer Verbindung an entsprechend ausgerüsteten Kopfhörerverstärkern entfalten. Ein Test ist geplant, doch der Termin dafür steht noch nicht fest. ( Amazon Sie suchen noch etwas Kleines für den Gabentisch? Wie wäre es mit diesem schicken neuen Leica Objektiv?Das Noctilux-M 1:1,25/75 Asph. ist ein enorm Lichtstarkes High-End Objektiv für Portraits. Mit seinen optischen Eigenschaften ermöglicht es eine hauchdünne Tiefenschärfeebene für besonders gelungenes Bokeh. Bei gleichem Abstand soll die Tiefenschärfe sogar noch schmaler sein, als bei dem noch etwas lichtstärkeren Noctilux-M 50mm f/ 0.95 ASPH. Auch die Abbildungsleistung soll demgegenüber noch mal verbessert worden sein. Nähere Informationen zu dem Objektiv finden Sie auch hier Hier ein paar Beispielbilder des US-Fotografen Sean Hopkins. (Weitere Beispielaufnahmen hier .)Ach so, der Preis für das Optik-Juwel: Bescheidene 11.900 Euro.