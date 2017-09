TechTicker: HomePod-Klon von Sony, Office-Monitore von Samsung, B&W Serie 700 Speaker und mehr

SONY – IFA-NEUHEITEN

+ + + + + + + + + +

Drei neue kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung:

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

Sony zeigte auf der Unterhaltungselektronik-Messe IFA neben seinen neuesten TV-Modellen auch diverse Produkte, die man unter dem Begriff Technik-Gadgets zusammenfassen könnte. Hier eine kurze Übersicht:Der Luxus-Walkman NW-ZX300 ist eine Art iPod-Ersatz für Nutzer mit hohem Klanganspruch. Neben einer hochwertigen Gehäusekonstruktion ermöglicht er die Wiedergabe von Musikfiles mit bis zu 384kHz/32bit PCM oder DSD bis 11,2 MHz. Sein eingebauter Amp soll auch anspruchsvollere Kopfhörer optimal treiben können. Nebenbei kann man ihn auch als USB-DAC am Mac oder PC betreiben. Preis: 699 Euro. Verfügbarkeit: Oktober.Der WF-1000X geht in Konkurrenz zu Apples AirPods. Die völlig kabellosen In-Ears kommen mit Transport- und Ladebox. Die Akkus sollen bis zu 9 Stunden durchhalten. Preis: 219 Euro.Beim WI-1000X handelt es sich um Nackenbügel-Kopfhörer mit „Noise Cancelling“ und „Atmospheric Pressure Optimizing“. Er verfügt über ein praktisches Kabelmanagement und bietet Vibrationsalarm für Anrufe. Sein Akku soll bis zu 14 Stunden durchhalten. Preis: 329 Euro.Dritte Kopfhörerneuheit ist der Over-Ear Bügelkopfhörer WH-1000XM2 . Er ist der Nachfolger des MDR-1000X und soll in vielen Punkten verbessert worden sein. Bis zu 30 Stunden hält sein Akku bei drahtloser Nutzung durch. Buzzwords: „Ambient Sound-Modus“, „Personal NC Optimizer“ und „Quick Attention-Modus“. Preis: 379 Euro.Alle drei Kopfhörerneuheiten sind mit der „Headphones Connect App“ kompatibel (iOS und Android), mit der u.a. der Klang und die Geräuschminimierung auf die jeweilige Umgebung individuell abgestimmt werden können.HomePod-Konkurrent: Der LF-S50G von Sony ähnelt von allen in letzter Zeit vorgestellten Smart Speakern dem HomePod wohl am meisten. Auch er verspricht Rundum-Soundqualität. Mit Google Assistant als integrierter Sprachsteuerung sucht er online Antworten auf Fragen zu den verschiedensten Themen. Gleichzeitig kann er auch noch Lampen, Thermostate und andere Unterhaltungselektronik im Smart Home steuern. Weitere Merkmale: wasserabweisend, verchromter Fuß, Display für Uhrzeit, Gestensteuerung für Lautstärke etc. Sein Preis: 229 Euro, ab Dezember.Bei der Sony RX0 handelt es sich um eine Art High-End Actioncam. Ihre Form erinnert an typische Vertreter wie die GoPro, doch qualitativ bietet die RX0 deutlich mehr. Ihr vergleichsweise großer 1"-Sensor hat 15,3 Megapixel Auflösung und als Objektiv kommt ein 24mm F4 ZEISS Tessar Weitwinkel zum Einsatz. Sie kann Fotos mit einer Frequenz von 16 Bildern pro Sekunde und Video mit 40-fachem Super Slow Motion, S-Log2 Bildprofil und unkomprimierter 4K HDMI Ausgabe aufnehmen. Dazu ist sie wasserdicht, stoßfest, bruchsicher und es gibt ein großes Zubehörsortiment für alle möglichen Einsatzszenarien. Preis: 850 Euro (ab Oktober).