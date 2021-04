TechTicker: Cooler Streaming-Amp von Cambridge Audio, magnetisches Akkupack für iPhone, Ladeset von Xlayer und mehr

CAMBRIDGE AUDIO EVO ALL-IN-ONE STREAMINGVERSTÄRKER

XTORM MAGNETIC WIRELESS POWER BANK 5000MAH (FS400)

XLAYER FAST CHARGING STARTER-SET FÜR IPHONE

RING STELLT FLOODLIGHT CAM WIRED PRO VOR

Eine 3D-Bewegungserkennung, die durch einen Radarsensor noch besser Objekte erkennen und dem Nutzer dadurch mehr Kontrolle über Bewegungs-Benachrichtigungen bieten soll

Anzeige in Vogelperspektive, durch die Bewegungsereignisse auf einer Übersichtskarte angezeigt werden, wodurch man den Weg eines Besuchers auf dem Grundstück nachvollziehen kann.

1.080p HDR Video und eine Nachtsichtfunktion in Farbe

Gegensprechfunktion mit Audio+ (Echo-Unterdrückung und ein Array-Mikrofon, das Klangverzerrungen minimiert)

Bei der Ring Floodlight Cam Wired Pro sind 30 Tage Testzeitraum von Ring Protect enthalten, sodass Nutzer zusätzliche Funktionen wie den Nur-Personen-Modus oder ergänzte Benachrichtigungen ausprobieren können.

6.000 Euro – Das war meine erste Schätzung beim Blick auf den neuen EVO von Cambridge Audio . Doch erfreulicherweise bewegt sich der äußerst schick gestylte All-In-One Streamingverstärker klar unterhalb dieser Marke. Doch der Reihe nach…Produktdesign ist immer Geschmacksache, doch der Look des EVO dürfte ziemlich breite Zustimmung finden. Das 305 mm breite Gerät verbindet Zurückhaltung mit moderner Formensprache und einer Eleganz, die auch noch nach vielen Jahren ein Hingucker sein dürfte. Meiner Meinung nach. Besonders nett gemacht: Das Gerät wird mit zwei Arten von Seitenpaneelen geliefert. Ein Paar aus echtem Walnussholz, das andere mit einer schönen Struktur in Schwarz aus sogenanntem Richlite. Das ist ein teilweise aus Papier recyceltes Material. Die Paneele sind magnetisch am Gehäuse befestigt und können so nach Bedarf und Geschmack leicht getauscht werden.Cambridge bietet den EVO in zwei Varianten an: EVO 150 mit 150 W pro Kanal an 8 Ohm, und EVO 75 mit – zweimal dürfen Sie raten – 75 W pro Kanal. Über die größere Verstärkerleistung hinaus bietet der 150er EVO auch noch XLR-Eingänge und einen Phono-Input für MM-Systeme. Ein weiteres kleines Unterscheidungsmerkmal: Der EVO 75 arbeitet mit einem ESS Sabre ES9016K2M DAC-Chip, sein größerer Bruder ist mit dem ESS Sabre ES9018K2M ausgestattet. Ansonsten teilen sich beide Modelle einen äußerst großen Funktionsumfang. Dazu gehört bei der Hardware das große 6,8" Farbdisplay und die Hypex NCore Class-D-Verstärkermodule.Dazu gibt sich der EVO auch für lokale Quellen äußerst Anschlussfreudig. Der EVO 150 ist noch deutlich umfangreicher ausgestattet. Digital stehen 2x Toslink (EVO 75 1x), 1x Coax und HDMI ARC sowie asynchrones USB (nur EVO 150) bereit. Das größere Modell hat zudem zwei Lautsprecherausgänge (A und B), sowie die schon erwähnten XLR- und Phono-Anschlüsse, plus einen Trigger-Ausgang.Auch in Sachen Streaming ist alles Wichtige an Bord. Beide Geräte sind Roon Ready, unterstützen Hi-Res-Dienste wie TIDAL inklusive MQA sowie TIDAL Connect, dazu Spotify Connect, sowie die Übertragungsprotokolle Chromecast und Apple AirPlay 2. Auch Bluetooth mit aptX HD ist vorhanden, und zwar bidirektional. Das heißt, der EVO kann Musik an Bluetooth-Kopfhörer streamen. Zur Netzwerkverbindung stehen LAN und WLAN (2,4 und 5 GHz) bereit.Zur Vervollständigung des Systems kommen später in diesem Jahr noch ein CD-Transport im passenden Design und die Kompaktlautsprecher EVO S ins Angebot.Der Cambridge Audio EVO 150 kostet 2.499 Euro, der kleinere EVO 75 wird für 1.999 Euro angeboten. Beide sind ab sofort über den Cambridge Audio Web-Shop erhältlich. Ein Test ist geplant.Mit der Einführung der neuen MagSafe-Generation in Apple iPhones eröffneten sich für Zubehörhersteller neue Möglichkeiten. Neben mehr oder weniger gelungenen Kopien von Original Apple MagSafe-Produkten oder (Lade-) Halterungen in allen Formen kommen nun auch magnetisch am iPhone haftende Powerbanks vermehrt in den Handel.Der Hersteller Xtorm bietet ab sofort mit der FS400 Magnetic Wireless Power Bank 5000 genau so ein Utensil an. Der Zusatzakku hat eine Kapazität von 5000mAh und soll das iPhone 12 mindestens 1,5x nachladen können. Dazu wird der Akku einfach ähnlich der MagSafe iPhone Wallet huckepack magnetisch am Rücken des iPhones angedockt.Die Ausrichtung am iPhone erfolgt automatisch durch das Magnet-Array. Der Hersteller verspricht eine ausreichend starke Haftung auch im Gebrauch – zumindest wenn das iPhone ohne Case genutzt wird. Die Magnetic Wireless Power Bank 5000 ist ab sofort für 39 Euro im Xtorm Online-Shop erhältlich. (Xtorm-Produkte bei Amazon .)Eine andere Ladelösung für das iPhone kommt vom Münchener Unternehmen Xlayer in Form eines "Starter Sets". Neben einem Fast-Charging-Netzteil mit PD3.0 Technologie ist hierin zusätzlich ein Qi-zertifiziertes 10W Wireless Charging Pad und ein MFI-zertifiziertes (für Apple-Geräte zugelassenes) USB-C-auf-Lightning-Kabel enthalten.Das neue XLayer Netzteil Dual Typ C & USB QC3.0 20W lädt zwei Geräte gleichzeitig. Es stellt an beiden Anschlüssen (USB-C und USB QC3.0) die jeweils für das angeschlossene Gerät optimale Ladeleistung zur Verfügung. Die Gesamtleistung beträgt bis zu 20 Watt und unterstützt PD3.0, womit Akkus bis zu vier Mal schneller wieder bei 100 Prozent als mit herkömmlichen Ladegeräten sein sollen. Endgeräte erreichen damit laut Xlayer schon innerhalb von 30 Minuten etwa 50 Prozent ihrer Ladung.Im Set enthalten ist außerdem ein Wireless Ladepad, mit dem Qi-fähige Geräte wie das neue iPhone, das iPhone SE und Modelle ab der Serie 8 mit bis zu 10 Watt kabellos aufgeladen werden können. Der Ladevorgang beginnt mit dem Auflegen. Eine magnetische Halterung ist nicht enthalten, aber ein gummierter Ring am Pads soll für rutschfesten Halt sorgen. Drittes Utensil im Set ist das MFI-zertifizierte Lightning-auf-Typ-C-Kabel.Das Set ist zum Preis von 29,95 Euro im Xlayer Online-Shop erhältlich. Alle Produkte sind auch einzeln erhältlich. Die Summe der Einzelpreise ergäbe 40,95 Euro. Die Ersparnis beim Kauf des Sets liegt also bei 10,90 Euro. (Xlayer-Produkte bei Amazon .)Die neue Ring Floodlight Cam Wired Pro basiert auf der bereits bekannten Ring Floodlight Cam, bietet jedoch einige neue Funktionen, wie zum Beispiel:Die Ring Floodlight Cam Wired Pro soll in den kommenden Monaten für 249 Euro (UVP) auf Ring.com und Amazon verfügbar sein. Die erste Generation der Ring Floodlight Cam ist jetzt zum Preis von 199 erhältlich Ebenfalls neu angekündigt wurde die Ring Video Doorbell 4 mit Funktionen wie Bewegungserfassung, Farb-Pre-Roll-Technologie, verbesserter Dual-Band-WLAN-Konnektivität, Gegensprechfunktion, anpassbaren Privatsphäre-Einstellungen und 1.080p HD Video. Die Farb-Pre-Roll-Technologie bietet dem Nutzer eine zusätzliche 4-Sekunden-Video-Vorschau in Farbe von jedem Bewegungsereignis.Die Ring Video Doorbell 4 wird ab 5. Mai für 199 Euro erhältlich sein.