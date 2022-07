TechTicker: B&W Px7 S2 BT-Kopfhörer, legendäre Mission-Speaker, Devialet Soundbar

MISSION 770: LEGENDÄRE 70ER-JAHRE LAUTSPRECHER NEU AUFGELEGT

PX7 S2: B&W STELLT NEUE VERSION SEINES BLUETOOTH-NC-SPITZENKOPFHÖRERS VOR

PX5 (oben links), PX7 (oben rechts) und darunter der neue Px7 S2

Zusammenfassung der Neuerungen laut B&W:

Neue, schräg in den Ohrmuscheln positionierte Hi-Res-Treiber für eine faszinierend räumliche Klangbühne

Neues aktives Noise-Cancelling-System für äußerst musikalischen Klang und verbesserte Mikrofonanordnung für eine hervorragende Sprachqualität bei Anrufen

Neues, schlankeres Design mit verbesserter Passform, hochwertigeren Materialien und erstklassigem Tragekomfort – Dank Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff auch bei langen Hörsessions

Einrichtung und Feinabstimmung über die Bowers & Wilkins Music App, z. B. Anpassung von Höhen, Bässen und Einschalten/Ausschalten der Geräuschunterdrückung, des Transparenzmodus oder Tragesensors

DEVIALET DIONE: SOUNDBAR FÜR SIMULIERTES 5.1.2 MULTIKANAL

"Dank der SPACE™-Technologie werden Stereofilme verräumlicht, um 5.1.2-Audio wiederzugeben und den 3D-Klang von Devialet Dione effizient zu nutzen. Zusammen mit den 17 High-End-Lautsprechern von Devialet Dione und der patentierten AVL™-Technologie, erleben Sie ein umfassenderes, klareres Unterhaltungserlebnis. *Die große Mehrheit der Filme auf Streaming-Diensten wird in Stereo angeboten."

KLIPSCH HERITAGE GROOVE: STILVOLL DEN SOMMER GENIESSEN

Es begab sich am 07.07.1977. Ein junger Ingenieur namens Farad Azima gründete in England die bis heute bestens beleumundete Firma Mission. Ein Jahr nach Gründung erschien der Lautsprecher mit der Modellbezeichznung 770 – und wurde zu einem Riesen-Hit. Hörer sagten den Speakern mit der damals üblichen unspektakulären Kistenform feinste Monitorqualitäten nach, aber gepaart mit strafferen Bässen und feineren, klareren Höhen, als die damaligen Vorbilder der BBC-Monitore.Genau dieses Modell feiert nun ein Revival in Form der komplett modernisierten, aber optisch weitgehend unveränderten Mission 770 Modelljahr 2022. Das Ziel war es, modernste Treiber- und Weichentechnologie sowie resonanzoptimierte Gehäuse nach Gehör so zu optimieren, um die legendäre Mittenwiedergabe klassischer britischer BBC-Lautsprecher mit zeitgemäßer Detailtreue, Linearität und Dynamik zu erreichen.Federführend bei der Entwicklung der neuen Mission 770 war Peter Comeau, Director of Acoustic Design bei Mission. Bei der Vorstellung der originalen 770 war er ein junger Rezensent der Zeitschrift Hi-Fi Answers und so kannte er die Qualitäten dieser Lautsprecherlegende sehr genau. Im Laufe der Untersuchung des Originals stellte sich heraus, dass vor allem der Polypropylen-Tieftöner und das sorgsam resonanzoptimierte Gehäuse ausschlaggebend für dessen Qualitäten waren. Diese beiden Parameter waren auch der Startpunkt für die Entwicklung der neuen Mission 770.Das Gehäuse und der Bassreflex-Port wurden auf eine untere Grenzfrequenz von 30 Hertz abgestimmt. Der neue Hochtöner basiert auf einer Mikrofaserkalotte mit musikalischem, sanften Ansprechverhalten. Seine spezielle Konstruktion soll die Eigenresonanz unter die Trennfrequenz der Frequenzweiche drücken, was im Zusammenspiel mit dem Tieftöner eine besonders lineare und räumliche Wiedergabe über das gesamte Hörspektrum hinweg gewährleisten soll.Für die Entwicklung der Frequenzweiche der neuen 770 kamen zwar – wie heute üblich – moderne Computersimulationsverfahren zum Einsatz, doch die finale Abstimmung erfolgte in langwierigen Hörtestes, in denen bis zur finalen Version mehr als 170 Schaltungsvarianten ausprobiert wurden.Die neue Mission 770 ist in Walnuss oder Schwarz zum UVP von 4.500 Euro/Paar erhältlich. Die auf den Bildern gezeigten Lautsprecherständer gehören zum Lieferumfang.Während KEF es mit dem internationalen Launch seiner neuen Streaminglautsprecher LSX II ( siehe Vorstellung ) eindeutig nicht gelang, die Informationen bis zum designierten Stichtag geheim zu halten, ist B&W dieses Kunststück mit seinen neuen Bluetooth-Spitzenkopfhörern Px7 S2 deutlich besser gelungen. Vor dem 29.07. waren im Netz nur wenige "Leaks" mit vagen Infos auf diese Neuheit zu finden.Was umso erstaunlicher ist, weil B&W einigen Journalisten vorab schon Testgeräte zur Verfügung gestellt hat. Trotz Vereinbarungen zur Geheimhaltung (NDA – Non Disclosure Agreement) gibt es beinahe immer irgendwelche undichten Stellen und eifrige "Enthüller", die mit der Neuigkeit nicht hinterm Berg halten können. Selbst dann, wenn es "nur" um einen neuen Kopfhörer geht.Doch immerhin handelt es sich hier um einen der renommiertesten und wichtigsten Anbieter für hochwertige Bluetooth-Over-Ears weltweit. Wenn B&W ein neues Modell bringt, lohnt sich ein genauerer Blick. Der offenbart dann mehr Unterschiede zu den Vorgängern PX7, als auf den ersten Blick gedacht. Eigentlich ähneln die neuen Px7 S2 äußerlich eher dem Modell PX5 ( Testbericht ) als dem PX7 ( Testbericht ).Technisch wurde der Px7 S2 unter anderem durch die neuste 24-Bit-Wireless-Plattform von B&W ergänzt. An Bluetooth-Codecs werden aptX/HD/Adaptive, AAC und natürlich das Basisprotokoll SBC unterstützt. Zu den technischen Features des Px7 S2 zählen Hybrid Noise Cancellation (mit vier Mikrofonen, zwei weitere Mics für Telefonie), Ambient Pass-Through, Wear Detection Sensor, sowie ein USB-C-Anschluss zum Aufladen und für digitale Audioverbindung zu einem Mac/PC oder einem passenden iDevice. Es wird auch ein Adapterkabel von 3,5-mm-Klinke auf USB-C mitgeliefert, aber ein rein passiver Betrieb ist damit nicht möglich.Die beiden 40-mm-Treiber sind schräg ausgerichtet und stecken in vergleichsweise kompakt gestalteten Gehäusen. Die Spielzeit mit einer Akkuladung beziffert B&W mit etwa 30 Stunden. 15 Minuten Aufladen sollen für weitere 7 Stunden Musikgenuss sorgen. Eine volle Aufladung dauert etwa zwei Stunden.Ein erster kurzer Hörcheck mit dem Px7 S2 war äußerst vielversprechend. Sehr lebendiger und klarer Sound mit satten, dynamischen Bässen, ohne diese zu übertreiben. Das klangnach AirPods-Max-Niveau.Die Bowers & Wilkins Px7 S2 sind ab sofort zum Preis von 429 Euro in den Farben Schwarz, Grau oder Blau bei B&W direkt bestellbar.Es soll aber noch besser kommen. B&W hat mit der Ankündigung des Px7 S2 auch gleich ein Flaggschiff-Modell namens Px8 in Aussicht gestellt, das noch im Laufe dieses Jahres kommen soll. Der Hersteller verspricht für den Px8 nicht weniger als ein kompromissloses Wireless-Modell der Referenzklasse, das neue Maßstäbe in puncto Premium-Design, Luxusmaterialien und Audio-Performance setzen soll. Und das zu einem Preis, der den des AirPods Max nicht übersteigt. – 599 Euro. – Wir sind gespannt.Der französische Hersteller Devialet hat sich vor etwa zwölf Jahren mit einem Paukenschlag in der HiFi-Welt bekannt gemacht. Mit der Vorstellung eines sehr high-endigen Verstärkerkonzepts mit zahlreichen Einzel-Innovationen erwarb sich Devialet in nullkommanichts den Respekt der ganzen Branche.Später trat Devialet dann mit einem weiteren sehr eigenständigen Produkt in etwas erschwinglichere Preisklassen ein. Die aktiven und streamingfähigen Lautsprecher Phantom waren ihrer Zeit weit voraus und haben auch dank ihrer extravaganten Form einen ikonischen Ruf. Bis heute hat Devialet seine primären Erfindungen kontinuierlich weiter entwickelt. Das jüngste Produkt ist eine Soundbar, die – wie könnte e anders sein – mit herkömmlichen Vertretern ihrer Art nur wenig zu tun hat.Die Devialet Dione Soundbar lässt sich flach liegend oder aufrecht an der Wand montiert betreiben. Nicht weniger 17 Treiber, darunter acht Subwoofer, stecken in dem vergleichsweise elegant gestalteten Klangbalken, der ein raumfüllendes Klangerlebnis liefern soll.Dione unterstützt Dolby Atmos und verwandelt 2.0-Signale aktiv zu 5.1.2 Multikanal. Devialet schreibt dazu:Darüber hinaus ist Dione ein vollwertiger Streaminglautsprecher mit Unterstützung für AirPlay 2, WLAN, LAN, Bluetooth, UPnP, Spotify Connect und mehr. Für den Anschluss an einen TV ist selbstverständlich neben Toslink auch ein HDMI-Anschluss vorhanden.Die Soundbar Devialet Dione ist ab sofort zum Preis von 2.190 Euro online über die Devialet-Webseite bestellbar Der neue Klipsch Heritage Groove Bluetooth-Lautsprecher ist die ideale Mischung aus klassisch anmutendem Kofferradio und moderner Beschallung für In- und Outdoor. Ob auf der Terrasse, am Pool oder im Wohnzimmer: Der Klipsch Heritage Groove mach überall eine gute Figur.Per Bluetooth lässt sich der Groove drahtlos mit dem Smartphone verbinden und ansteuern. Ein zusätzlicher Analogeingang kann auch an den Fernseher oder andere Musikquellen angeschlossen werden.Der Heritage Groove macht an jedem Ort eine gute Figur und unterstreicht in jeder Wohnumgebung den Geschmack seines Besitzers. Trotz der besonders platzsparenden Bauform wurde das Vintage-Design laut Pressemeldung mit aufwändiger Echtholz-Furnierung realisiert. Eine Filzverkleidung oder ein Metallgitter im „Mid-Century-Design“ sind von legendären Klipsch-Lautsprechern übernommen. Ansprechende Bedienknöpfe im Retro-Design sorgen für einfache Bedienung. Bis zu 8 Stunden Musik schafft der Groove mit einer Akkuladung.Den Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove im Vintage-Look gibt es in Schwarz mit Metallgitter oder in Walnuss mit Gewebeabdeckung für eine unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro. Bei Amazon ist er derzeit für rund 142 Euro gelistet.