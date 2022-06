KEF stellt kompakte Streaminglautsprecher LSX II vor – Jetzt auch mit USB und HDMI

Hier eine Übersicht der wichtigsten Features:

Wireless-Streaming mit Airplay 2, Chromecast, Bluetooth und WiFi

Spielt alle gängigen Musikdienste ab und unterstützt alle wichtigen Audioformate

DSD, MQA und PCM kompatibel bis zu 24 Bit/384 kHz

Umfassende Anschlussmöglichkeiten für Ihren Fernseher, Laptop und andere Geräte: USB-C, HDMI-ARC, Analogeingang, Subwoofer-Ausgang

Uni-Q-Treiberanordnung der 11. Generation für präzisen, unverfälschten Klang

Music Integrity Engine für satten, kraftvollen Klang

Systemleistung: TT/MT 70 W Class D, HT 30 W Class D, Max. SPL: 102 dB

Intuitives Onboarding mit benutzerfreundlichen Funktionen

Personalisiertes Hörerlebnis über die KEF Connect App

Design von Michael Young

Optimiertes Gehäusedesign für beste akustische Leistung

Gewindeeinsätze zur Befestigung an Zubehör wie P1 Tischstandfuß, S1 Standfuß und B1 Wandhalterung

Erhältlich in 5 Ausführungen: Carbon Black (Schwarz), Mineral White (Weiß), Cobalt Blue (Blau), Lava Red (Rot) und Soundwave by Terence Conran Edition

Nach den beeindruckenden, superschlanken aktiven All-In-One Standlautsprechern LS60 ( siehe hier ) zündet der britische Lautsprecherhersteller KEF jetzt einen weiteren Kracher. Viel kleiner zwar, aber deswegen nicht minder faszinierend.An der zweiten Version seiner äußerst kompakten aktiven Streaminglautsprecher LSX, die im Jahr 2018 erstmals das Licht der Welt erblickten ( Vorstellung ), gibt es zwar äußerlich kaum sichtbare Änderungen – außer neue Farben –, aber technisch bringen die Briten die genialen kleinen Speaker auf den neuesten Stand und beseitigen die meisten der Kritikpunkte an den Vorgängern.Chassis, Gehäuse und Leistungselektronik bleiben weitgehend unverändert. KEF spricht aber davon, eine "speziell entwickelte Version der 11. Generation der KEF Uni-Q-Treiber" zu verwenden. Als wichtigste Änderung wurde jedoch die Streaming-Elektronik auf die Wireless W2-Plattform der größeren LS50 Wireless II und der LS60 Wireless angehoben. Die Einstiegsmodelle in KEFs Welt der All-In-One-Lautsprecher haben damit den gleichen Funktionsumfang, wie die Topmodelle. Das schließt auch die KEF Connect App mit ein, die einen enormen Funktionsumfang und einen sehr hohen Reifegrad bietet.Einer meiner größten Kritikpunkte an den Vorgängern, nämlich fehlende USB-Audio und HDMI-ARC-Anschlüsse, wurde ebenfalls ausgemerzt. Per zeitgemäßem USB-C können die neuen LSX II nun beispielsweise am Desktop direkt an Macs, oder im Wohnzimmer an TV-Geräte angeschlossen werden. Bei letzterer Verbindung lässt sich die Lautstärke dank HDMI ARC auch über die TV-Fernbedienung regeln.Auch die Streaming-Features wurden damit deutlich erweitert. Egal ob Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, UPnP, Roon (in Vorbereitung), Webradio, Podcasts.Die LSX II ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich: Die Modelle Mineral White und Lava Red sind mit mattem Satin bzw. hochglänzendem Lack beschichtet, während Carbon Black und Cobalt Blue mit einem speziell entworfenen Stoff des dänischen Textildesigners Kvadrat überzogen sind. Die Soundwave Version by Terence Conran Edition war eine der letzten Arbeiten des kultigen britischen Designers. Bei dieser Version ist das "Soundwave"-Muster in den einzigartigen Kvadrat-Stoff eingewebt und wird durch Conrans charakteristisches Blau des Bassreflexports und Treibers ergänzt.Die KEF LSX II sind ab sofort zum UVP von 1.499 Euro/Paar über kef.com , im Handel sowie ausgewählten Online-Stores verfügbar. Ein Paar Standfüße (Silber, Weiß, Schwarz, Rot, Blau) kostet 349 Euro. Deskpads (Silber oder Schwarz) kosten 159 Euro und ein Pärchen Wandhalter (silber oder schwarz) ist für 229 Euro zu haben. – Im Rewind-Hörraum spielt sich bereits ein Pärchen warm.