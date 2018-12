TechTicker: 5K UltraWide Monitor von LG, flexibles HDMI-Kabel, die Gewinner der Verlosung und mehr

DIE GEWINNER DER VERLOSUNG BEYERDYNAMIC DT 240 PRO

Oliver F. aus München

Felix M. aus Essen

IN-AKUSTIK: SCHLANKE STRIPPE FÜR BILD, TON UND DATEN

LG ULTRAWIDE MONITOR 34WK95U JETZT ERHÄLTLICH

Thunderbolt 3 und DisplayPort

10Bit AH-IPS Panel

hohe Blickwinkel-Stabilität von 178°

98 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung

Unterstützung für HDR10

Helligkeit 450 cd/m²

5 ms Reaktionszeit (GtG)

Höhenverstellbarer Standfuß

ANKER POWERPORT 5 USB(-C) LADEGERÄT 60W

Zunächst möchten wir uns für die rege Beteiligung an der Verlosung des Studio-Kopfhörers beyerdynamic DT 240 Pro bedanken (siehe Testbericht ). Die glücklichen Gewinner sind:Die Gewinner wurden bereits informiert und der Gewinn ist auf dem Weg!Wer seinen TV oder Beamer unauffällig mit dem Heimkinosystem verbinden möchte, kennt das Problem: Gängige HDMI-Kabel sind meist dick und widerspenstig. An eine saubere Verlegung ist meist nicht zu denken. In-Akustik bietet jetzt mit dem „XS High Speed HDMI 2.0B“ ein hochwertiges und zugleich sehr flexibles HDMI-Kabel nach Spezifikation 2.0B an. Die nur 3,6mm dünne und bis zu 18 Gbps schnelle Leitung könnte damit zu einem echten Problemlöser werden. Es unterstützt 4K-Video-Formate mit 50 bzw. 60 Hz sowie HDR, leistet vollen 3D-Support und empfiehlt sich als ideale Lösung zur Verbindung von Geräten mit neuester HDMI-2.0B-Schnittstelle. Der Kopierschutz­standard HDCP 2.2 wird ebenfalls unterstützt, zudem ist das Kabel CE-, REACH- und RoHS-konform. Natürlich ist auch ein Audio Rückkanal (ARC) mit im Schlauch. Und nicht zuletzt verfügt das XS High Speed HDMI 2.0B über einen zusätzlichen Ethernet-Datenkanal zur Internet-Anbindung von AV-Komponenten.Einziges Manko: Die Länge ist derzeit auf maximal 3 Meter begrenzt. Die Preise liegen bei rund 20€ für 0,75 m, 25€ für 1,5 m und 69€ für 3 Meter. Dass letztere Variante so viel teurer ist, liegt daran, dass es ab dieser Länge einen aktiven Chip im Stecker benötigt.Zeit für Expansion? Wie wäre es zum Beispiel mit mehr Desktop-Space? UltraWide-Monitore mit einem sehr breiten Seitenverhältnis wären eine Möglichkeit. Die meisten davon hatten aber bisher keine besonders hohe Auflösung zu bieten. Der jetzt erhältliche LG 34WK95U mit 21:9 Bildschirm bietet immerhin 5120 x 2160 Bildpunkte (@60Hz), was einer Pixeldichte von 163,4 ppi entspricht. Das ist zwar nicht mit den Mini-Displays von iPhones zu vergleichen, für einen so großen Monitor aber sehr brauchbar.Zu den weiteren Eigenschaften gehören unter anderem:Die LG 34WK95U ist ab sofort im Fachhandel oder online für einen UVP von 1.499 erhältlich. Bei Amazon ist er derzeit für 1.377 Euro gelistet.Der Umstieg auf USB-C ist im vollen Gange. Derzeit herrscht eine etwas ungünstiges Verhältnis zwischen Geräten mit USB-C und Zubehör – insbesondere Ladegeräten. An Macs und iDevices sind USB-C-Ports inzwischen Standard und sogar im iPad Pro ( Testbericht ) hat der Anschluss Einzug gehalten. Sieht man sich aber nach Multi-Ladern speziell für diesen Anschluss um, ist die Auswahl erstaunlich dünn, denn die meisten davon bieten nur einen oder zwei USB-C-Ladeanschlüsse, ansonsten aber überwiegend USB-A.Bei der Suche nach dem richtigen Lader muss man außerdem darauf achten, dass die USB-C-Anschlüsse das im Standard festgelegte "Power Delivery" (USB PD) für USB-C unterstützen. Beispiel: Ich hatte mir vor etwa zwei Jahren ein Anker Multilader mit 4x USB-A und 1x USB-C zugelegt. Der eignet sich aber leider nicht zum Aufladen des neuen iPad Pro. Es wird schlicht nicht geladen. Inzwischen hat Anker ein fast identisches Ladegerät im Sortiment, das "Power Delivery" unterstützt. Pech für mich. Aber wer sich jetzt neu ein entsprechendes Gerät zulegen möchte, greift bitte gleich zu der neueren Variante ( Amazon ; derzeit rund 50 Euro). Das Ladegerät bietet allerdings die gleiche Verteilung an Buchsen. Das heißt, auch nur eine USB-C-Buchse. Lader mit 3 oder mehr C-Ports sind derzeit noch rar gesät. Ähnliches gilt für Hubs mit multiplen C-Ports. Im kommenden Jahr sollen auch Hubs und Lader mit mehr USB-C-Anschlüssen in den Handel kommen.