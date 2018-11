Test beyerdynamic DT 240 Pro – Der mobile Studiokopfhörer (mit Verlosung!)

Kompakt

Marke beyerdynamic Bezeichnung DT 240 Pro Art Over-Ear Kopfhörer Empf. Preis (€) 99 (derzeit 84) Verfügbarkeit sofort

HiFi- und Studiolautsprecher bzw. -Kopfhörer werden oft als zwei unterschiedliche Welten angesehen, dabei haben beide ein und das selbe Ziel, nämlich Ton so naturgetreu und unverfälscht wie möglich wiederzugeben. Lediglich in der Anwendung gibt es Unterschiede, die von den Herstellern für Studio- und Konsumerprodukte berücksichtigt werden müssen. beyerdynamic hat damit jahrzehntelange Erfahrung.Unterschiedliche Auslegungen der Konzepte auf professionelle oder private Verbraucher führen dabei zu Produkten, wie den hier im direkten Vergleich getesteten Modellen DT 1990 Pro und Amiron Home . Beide klingen hervorragend. In Sachen Natürlichkeit, Transparenz und Schnelligkeit gehören diese beiden Prachtexemplare mal wieder zum Besten, was der Markt zu bieten hat. Egal ob für daheim oder das Studio.Wer eine preisgünstigere und besonders für den mobilen Einsatz geeignete Lösung sucht, die sich für das Studio unterwegs wie für den Musikgenuss gleichermaßen eignet, findet im Sortiment des Heilbronner Kopfhörerspezialisten das Modell DT 240 Pro, einen Over-Ear Bügelkopfhörer, der momentan zum reduzierten Preis von 84 statt 99 Euro angeboten wird. Welche Qualitäten man für diesen Preis erwarten kann, soll dieser Test klären.Die technischen Details des DT 240 Pro sind schnell abgehandelt. Die größte Besonderheit sind wohl die aus den High-End-Modellen von beyerdynamic abgeleiteten Tesla-Treiber. Diese bieten eine besonders hohe Magnetflussdichte um die Schwingspulen, was eine sehr exakte Kontrolle der Membranen und einen schnellen Antrieb ermöglicht. In zahlreichen Modellen hat sich diese Treiberkonstruktion der Heilbronner bewährt.Bei dem DT 240 Pro handelt es sich um einen Over-Ear-Hörer. Seine Gehäuse sind für eine ohrumschließende Bauweise aber relativ klein. Wer größere Lauscher hat, könnte ihn eher als „Semi-Over-Ear“ empfinden. Die angenehm weichen Ohrpolster verleihen dem DT 240 Pro aber einen angenehmen Tragekomfort. Der Anpressdruck ist nicht zu groß, dennoch sitzt der DT 240 Pro sicher und bietet eine gute Abschirmung gegen Außengeräusche.Das wahlweise am linken oder rechten Hörergehäuse anschließbare Spiralkabel mit 3,5 mm Klinkenstecker ermöglich flexibles Arbeiten ohne Kabelsalat. Ob bei einem Podcast mit stationärem Mikro oder unterwegs an eine Kamera zum Videomonitoring angeschlossen.Bei den elektrischen Eigenschaften hat sich beyerdynamic für eine Impedanz von 34 Ohm entschieden. Der Kennschalldruckpegel liegt bei 99 dB. Damit gehört der DT 240 Pro nicht zu den Lautesten seiner Art, aber an den meisten Mobilgeräten sollte der maximal erzielbare Pegel völlig ausreichend sein.Neben dem Spiralkabel liegt dem DT 240 Pro auch noch ein Klinkenadapter auf 6,35 mm bei. Die mit Kunststoff verkleideten Hörergehäuse und der mit Kunstleder gepolsterte Bügel machen einen – für diese Preisklasse – sehr hochwertigen Eindruck. Der Bügel selbst besteht aus unverwüstlichem Stahlblech. Die Höhenverstellung der Treiber erfolgt mit deutlichen Raststufen. Die Verbindungsleitung der beiden Treiber untereinander ist verdeckt. Es gibt also keine freiliegende Kabelstücke – abgesehen vom Anschlusskabel natürlich. Die Hörkapseln lassen sich für den Transport in dem ebenfalls mitgelieferten Stoffbeutel in eine flache Position drehen.In Sachen Klang beweist beyerdynamic mit dem DT 240 Pro einmal mehr seine Erfahrung im Kopfhörerbau. Gemäß seiner Bestimmung steht Neutralität natürlich weit oben auf der Haben-Liste, doch der DT 240 Pro klingt damit keineswegs nüchtern oder dünn. Im Gegenteil. Er zeichnet sich durch erstaunlich kräftige und tiefreichende Basswiedergabe aus, die aber nie übertrieben, sondern sehr natürlich und sauber wirkt. Zusammen mit den ausgewogenen und sonoren Mitten (wichtig für eine natürliche Stimmwiedergabe), sowie den fein aufgelösten Höhen, die kein noch so kleines Detail vermissen lassen, schlägt er sich in dieser Preisklasse mehr als nur wacker. Ich kenne Kopfhörer für den doppelten Preis, die nicht annähernd so vollständig klingen.Ich will keine Pauschalurteile fällen und prüfe es im Zweifel immer wieder nach. Aber nachdem ich nun bestimmt schon mehr als ein Dutzend Kopfhörer von beyerdynamic im Test hatte, kann ich wohl ohne schlechtes Gewissen behaupten, dass man mit Kopfhörern von diesem Hersteller nicht viel falsch machen kann. Man kann sich höchstens in dem großen Sortiment irrtümlich für ein Modell entscheiden, dass nicht ganz perfekt zu den eigenen Anforderungen passt. Doch selbst das ist eher unwahrscheinlich, da beyerdynamic die Anwendungszwecke seiner Modellpalette immer sehr präzise und zutreffend beschreibt. Der DT 240 Pro ist da keine Ausnahme.Zum Listenpreis von 99 Euro kann man den DT 240 Pro als klanglichen Geheimtipp einstufen. Umso mehr für den derzeit reduzierten Preis von 84 Euro. Zu haben ist der Kopfhörer im Online-Shop von beyerdynamic , via Amazon und in vielen anderen Shops.