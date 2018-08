Tausende Ruckelbilder im Direktzugriff: Apple aktiviert GIF-Suche in iMessage

Begeistert sicherlich nicht jeden... Begeistert sicherlich nicht jeden...

Die unzähligen Emoticons und Emojis reichen Ihnen nicht aus und Sie benötigen auch Bewegtbild in Endlosschleife für iMessage-Unterhaltungen? Dann hat Apple nun genau das richtige Feature aktiviert. Ab sofort ist es auch in Deutschland möglich, über einen neuen Button in der iMessage-App auf animierte GIFs zuzugreifen. Apple erwähnt im Support-Artikel "hunderte von beliebten GIFs", im englischen Dokument ist von "trending GIFs" die Rede. Die Auswahl bleibt also nicht immer gleich, sondern deckt aktuell beliebte Ruckelbilder ab. Folgendermaßen lässt sich auf die Sammlung zugreifen:1) iMessage-App öffnen2) Unterhaltung auswählen oder neue Unterhaltung beginnen3) Auf das Store-Symbol links unten tippen4) Den roten Button auswählen.Nun erscheinen die aktuellen GIF-Trends, außerdem ist auch Suche via Stichwort möglich, um GIFs aus bestimmten Themenbereichen zu filtern.Hat man die Funktion zuvor noch nie verwendet, so markiert Apple per kleinem Punkt daneben, dass es sich um eine neue Option handelt. Komplett neu ist der GIF-Zugriff allerdings nicht, denn Apple hat diesen bereits mit iOS 10 unterstützt. Bis zu diesem Monat war die Liste der Länder mit GIF-Suche in iMessage allerdings noch etwas kürzer. Was zunächst nur Nutzer in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland, Indien, Singapur, Philippinen und Japan verwenden konnten, steht erst jetzt auch für Deutschland, Frankreich und Italien zur Verfügung.Warum es weiterhin regionale Einschränkungen gibt und Apple nicht in allen Ländern Zugriff auf die Funktion ermöglicht, ist nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich aber um lizenzrechtliche Gründe, da sich Apple der Datenbank von Giphy bedient. Außerdem nimmt Apple anscheinend auch etwas Rücksicht auf lokale Befindlichkeiten der einzelnen Märkte. Lokalisierte GIFs lassen sich allerdings nicht finden, alle mit Beschriftung versehenen Grafiken sind englischsprachig.