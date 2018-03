Tastatur, Maus und Trackpad ab sofort in Space Grau erhältlich

Als Apple den iMac Pro präsentierte, fielen direkt auch die farblich angepassten Eingabegeräte auf. Mehr als ein Jahrzehnt nach der letzten schwarzen Apple-Maus stehen seit Verkaufsstart des Hochleistungs-iMacs sowohl Magic Mouse als auch Magic Keyboard in der Farbvariante "Space Grau" zur Verfügung. Allerdings gab es bislang eine wesentliche Einschränkung: Separat waren Maus und Tastatur nicht verfügbar. Auf eBay florierte daher rasch ein neuer Markt für Käufer des iMac Pro, die lieber auf andere Eingabegeräte setzen. Dies hat sich mit dem heutigen Tag aber geändert, denn der Apple Store weist eine neue Option auf.Auf den Produktseiten von Magic Mouse 2 (siehe ) sowie Magic Keyboard mit Ziffernblock (siehe ) besteht fortan die Möglichkeit, neben "Silber" auch die Version in "Space Grau" zu bestellen. Selbiges trifft auch auf das Magic Trackpad zu (siehe ). Weiterhin nur in einer Farbe erhältlich bleibt hingegen das Magic Keyboard ohne Ziffernblock.Apple lässt sich den Wechsel des Gehäuses allerdings auch bezahlen. Wer dunkles Aluminium bevorzugt, wird bei der Magic Maus 2 mit 119 Euro zur Kasse gebeten, wohingegen die Standardversion nur 89 Euro kostet. Das Magic Trackpad 2 kostet in der dunkelgrauen Variante 169 Euro und ist somit ebenfalls 20 Euro teurer als der silberne Bruder. Die identische Preisgestaltung sieht Apple für das Magic Keyboard vor: 149 Euro für Silber und 169 Euro für Space Grau.Wer einen Blick auf die bisherigen Verkaufspreise der dunklen Varianten von Maus, Tastatur und Trackpad wirft, kann aber verblüfft die Augen aufschlagen. Über populäre Verkaufsplattformen wechselte die Peripherie des iMac Pro nämlich für wesentlich höhere Beträge den Besitzer. 200 Euro und mehr waren keine Seltenheit und nicht wenige Kunden griffen tatsächlich derart tief in die Tasche. Dass Apple nun auf direktem Wege auch dunkle Peripherie anbietet, lässt manch einen Auktions-Gewinner der letzten Monate vermutlich den Kauf bereuen...