TV-Produktion: Apple an Dramaserie mit Hollywoodstars interessiert

Apple soll sich verstärkt um eigene TV-Produktionen bemühen. Nachdem die Investitionspläne des Konzerns in Höhe von einer Milliarde US-Dollar in neue TV-Produktionen kürzlich bekannt wurden, nennt diejetzt ein konkretes Sendeformat, an dem Apple interessiert ist. Dem Bericht zufolge geht es um ein TV-Drama mit mehreren Hollywoodstars in den Hauptrollen.Inhaltlich befasst sich die Serie mit amerikanischen Morning Shows und der New Yorker Medienszene allgemein. Die Protagonistinnen sollen Jennifer Aniston, die durch ihre Rolle in der US-Sitcombekannt wurde, und Reese Witherspoon sein.An den Rechten sollen außer Apple auch der Streaming-Anbieter Netflix und der US-Bezahlsender HBO Interesse zeigen. Um welche Summen es bei dem Wettbieten geht, ist nicht bekannt.Zusätzlich zu den Kaufverhandlungen um die Serie ist Apple laut derauch intensiv auf der Suche nach Büroräumen und Drehorten für TV-Eigenproduktionen. Demnach favorisiert der Konzern Räumlichkeiten innerhalb der Culver Studios in Hollywood, um die eigene Content-Produktion zu forcieren.Für Apples TV-Offensive verantwortlich sind die früheren Sony-Programmchefs Jamie Erlicht und Zack Van Amburg, die bereits an Formaten wiemitgewirkt haben. Apple-exklusive Serien und Filme könnten dabei helfen, die Verkäufe des in den letzten Jahren strauchelnden Apple TV anzukurbeln. Die nächste Generation des Geräts soll unter anderem eine 4K-Unterstützung bieten und am 12. September zusammen mit neuen iPhones und Apple-Watch-Modellen präsentiert werden.