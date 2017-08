WSJ: Apple investiert eine Milliarde in TV-Inhalte - Eddy Cue will selbst Game of Thrones Konkurrenz machen

Gerade erst hatten wir darüber berichtet, dass Apple eine weitere TV-Größe ins Unternehmen geholt hat, was sämtliche Vermutungen untermauert, Apple sei sehr viel stärker als offiziell verkündet am TV-Markt interessiert. Ein Bericht des Wall Street Journals schüttet nun weiteres Öl ins Feuer. Demnach habe Apple eine Milliarde Dollar dafür eingeplant , TV-Inhalte zu beschaffen und zu produzieren. Allerdings ist dafür ein längerer Zeitraum angesetzt. Das Budget soll sich über rund zehn Jahre erstrecken. Zum Vergleich: HBO investiert ähnliche Beträge innerhalb von gerade einmal sechs Monaten. Dennoch habe Apple große Pläne. Selbst wenn nur wenige Produktionen anstehen, so sollen diese dennoch von weitreichender Bedeutung sein. Angeblich laute das Ziel, so vielbeachtete Formate zu erschaffen, um laut Eddy Cue, Apples Senior Vice President, Internet Software and Services, sogar gegen extrem erfolgreiche Serien wie Game of Thrones zu konkurrieren.Dies könnte der Grund sein, warum Apple mit Jamie Erlicht und Zack Van Amburg zwei der wichtigsten Vertreter des TV-Geschäfts von Sony abwarb. Die Produzenten stehen unter anderem hinter Serien wie Breaking Bad, Better Call Saul und vielen weiteren erfolgreichen Werken. Schon in der Pressemitteilung, die Apple damals veröffentlichte, fiel die Beschreibung "unerreichte Qualitätsstandards". Der Bericht des Wall Street Journals deckt sich auch mit den Angaben, Apple wolle zwar eigene Inhalte ins Leben rufen, nicht jedoch in derart hoher Frequenz wie Netflix oder Amazon Serien ersinnen.Apples bislang veröffentlichte Serien, Planet of the Apps und Carpool Karaoke, schnitten in Kritiken nur mäßig ab. Die zitierte Aussage von Eddy Cue, selbst Game of Thrones Paroli bieten zu wollen, bezieht sich daher ganz sicher nicht auf die Erstversuche - diese hatten auch nicht den Anspruch, TV-Geschichte zu schreiben. Angesichts der enormen Marktmacht und immensen Reichweite, die sich Apple durch mehr als eine Milliarde aktiver Geräte mit Apple-Logo erarbeitet hat, stehen die Chancen gut, neue Inhalte auch an viele Nutzer bringen zu können. Sollte es daher wirklich hochqualitative Inhalte oder bejubelte Formate wie Game of Thrones geben - die Zugriffszahlen könnten höher als bei allen anderen Serien ausfallen.