Apple-Event am 12.9. angekündigt: "Let's Meet at Our Place"

Erwartete Neuerungen

Apple hat soeben Einladungen für das nächste Special Event verschickt. Somit ist der Termin für Apples alljährliche Herbstveranstaltung bestätigt. Das Event trägt den Titel "Let's Meet at Our Place" und findet wie erwartet am 12. September statt. Die Einladungskarte zeigt das Apple-Logo mit einem Farbspiel - Hinweise auf die Neuerungen gibt die Karte diesmal nicht her. Mit etwas Fantasie kann man lediglich die Silhouette zweier iPhones erkennen. Die Präsentation beginnt um 10 Uhr Pacific Time, was 19 Uhr unserer Zeit entspricht. Als Veranstaltungsort wählte Apple das Steve Jobs Theater auf dem neuen Apple Campus. Bis zum Schluss herrschte Rätselraten, ob Apple die hauseigene Veranstaltungshalle im Apple Park rechtzeitig fertigstellen konnte. Der Event-Titel kann als offizielle Einweihungs-Veranstaltung des neuen Hauptquartiers verstanden werden.Als ganz sicher gilt die Vorstellung neuer iPhone-Modelle. So wird Apple allen bisherigen Berichten zufolge zwei Modellreihen präsentieren - einmal das iPhone 7s bzw. iPhone 7s Plus als direkte Nachfolger des iPhone 7, außerdem das iPhone 8 als komplett neues Modell, das sich auch vom Design wesentlich von vorherigen iPhones abhebt. Ebenfalls zu erwarten ist die Apple Watch der dritten Generation, möglicherweise erstmals mit eigenem Mobilfunkchip versehen. Auch beim Apple TV stehen Änderungen an, zahlreichen eindeutigen Hinweisen nach bereitet Apple die Einführung der fünften Generation vor. Diese soll unter anderem 4K-Wiedergabe beherrschen. iOS 11 wurde schon auf der WWDC ausführlich gezeigt. Mit Überraschungen ist daher nicht mehr zu rechnen - lediglich Funktionen, die ausschließlich auf dem iPhone 8 funktionieren, könnten noch den Weg in die erste allgemein verfügbare Version finden.Schwer abzuschätzen bleibt, ob es sich um ein reines iOS/tvOS-Event handelt, oder ob auch der Mac zur Sprache kommt. In früheren Jahren gab es oft im Oktober eine eigene Mac-Veranstaltung, im vorletzten Jahr allerdings nicht. Im Mac-Bereich stehen noch genaue Details zum iMac Pro an, der im Dezember auf den Markt kommen soll. Der Mac mini wartet ebenfalls seit längerer Zeit auf eine Aktualisierung. Die sonstigen Baureihen erhielten schon im Juni eine Auffrischung.