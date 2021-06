Systemvoraussetzungen macOS 12: Hinweise auf unterstützte Macs

Entwickler ermittelt möglicherweise vorgesehene Macs

Firmware-Updates in macOS 11.4 liefern Hinweise

Liste der Macs, die macOS 12 erhalten dürften

Mit den ersten M1-Macs läutete Apple nicht nur die Ära der ARM-Architektur bei den hauseigenen Notebooks und Desktops ein. Das gleichzeitig vorgestellte macOS 11 Big Sur bedeutete auch die Abkehr von den seit vielen Jahren gewohnten Versionsnummern, mit denen der Konzern das hauseigene Betriebssystem kennzeichnet. Die nächste Generation folgt dem neuen Schema und heißt demzufolge macOS 12. Der geografische Name hingegen ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.Für die Bezeichnung macOS 12 spricht nicht nur, dass Apple mit Big Sur vom bisherigen dreigliedrigen Schema der 10er-Ausgaben abwich. Wie wir im Januar bereits exklusiv berichtet hatten, tauchte die Versionsnummer 12 auch in unseren Serverstatistiken auf, die IPs stammten zweifelsfrei aus Apples Netz ( zur Meldung). Spannender ist indessen die Frage, welche Macs das Update auf die kommende Generation des Betriebssystems aus Cupertino erhalten werden. Der unter anderem für Tools wie Cormorant und SilentKnight bekannte Entwickler Howard Oakley hat sich die jüngsten Aktualisierungen von macOS 11 Big Sur genauer angesehen und anhand seiner Analyse eine Liste der wahrscheinlich von Apple versorgten Geräte erstellt.Grundlage für die von Oakley auf The Eclectic Light Company veröffentlichte Übersicht sind die von Apple mit macOS 11.4 ausgelieferten Firmware-Updates. Das kalifornische Unternehmen nutzt diese üblicherweise zwischen Mai und August eines Jahres erscheinenden Aktualisierungen traditionell, um die vorgesehenen Geräte auf die kommende Betriebssystemgeneration vorzubereiten. Notebooks und Desktops aus Cupertino, welche die neue Firmware nicht erhalten, gehen im Herbst in aller Regel also leer aus. Der Entwickler stellte bei seiner Analyse fest, dass alle Macs mit T2-Chip die Aktualisierung mit macOS 11.4 bekamen. Bei Geräten ohne diese Komponente ergibt sich hingegen ein gemischtes Bild. So gab es für Mac mini und auch ältere Mac Pro ohne T2 bislang keine neue Firmware, dasselbe gilt für die entsprechenden Varianten des MacBook Air. Alle M1-Macs werden selbstverständlich mit macOS 12 versorgt.Nach aktuellem Stand der Dinge rechnet Oakley damit, dass die folgenden Macs das Update auf macOS 12 erhalten werden:Der bei den letzten drei Geräten auf den ersten Blick kurz erscheinende Zeitraum ist der Tatsache geschuldet, wie lange die vorherigen Modelle nicht aktualisiert wurden. Die vorherigen Generationen erschienen nämlich bereits 2017 (MacBook Air), 2014 (Mac Mini) und 2013 (Mac Pro). Der Entwickler weist in seinem Beitrag ausdrücklich darauf hin, dass der kalifornische Konzern möglicherweise mit macOS 11.5 weitere Firmware-Aktualisierungen für ältere Macs bereitstellen könnte.