Warum macOS-Updates so groß sind und lange dauern

Update auf 11.2.2 dauerte rund 45 Minuten

Update-Größe hat im Wesentlichen drei Gründe

Apple hat Versprechen bislang nicht eingelöst

macOS 11 verfügt laut Apple über einen veränderten Update-Mechanismus, welcher den Vorgang angeblich erheblich beschleunigt. Bei den jüngsten Aktualisierungen war davon allerdings kaum etwas zu bemerken. Selbst die wenig umfangreichen Versionen 11.2.1 und 11.2.2 umfassten etliche Gigabyte, Download und Installation nahmen in vielen Fällen erheblich mehr als eine halbe Stunde in Anspruch.Auf einem M1-Mac beispielsweise war das Update auf Version 11.2.2, welches lediglich ein Problem im Zusammenhang mit manchen USB-C-Docks behebt, rund 3,1 Gigabyte groß. Die Intel-Version der Aktualisierung kam immerhin noch auf 2,6 Gigabyte. Allein die Vorbereitung des eigentlichen Installationsprozesses dauerte etwa eine Viertelstunde, bis der Mac wieder einsatzbereit war, vergingen dann noch einmal rund 30 Minuten. Frühere macOS-Versionen wie etwa Catalina oder Mojave erledigten Updates deutlich schneller, zudem waren die Dateien in aller Regel erheblich kleiner.Für die Größe der Updates von macOS 11 Big Sur und die erforderliche Installationszeit gibt es dem Blog The Eclectic Light Company zufolge im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen bläht die Unterstützung von zwei Prozessor-Architekturen die Dateien naturgemäß deutlich auf. Bedeutsamer ist aber, dass offenbar in jeder Aktualisierung eine neue Instanz des Dynamic-Linker-Cache für die zu macOS gehörenden Systembibliotheken enthalten ist. Dieser umfasst neun Dateien und mehrere Gigabyte. Darüber hinaus stellt Apple mit den Updates auch Firmware-Aktualisierungen zur Verfügung, welche allein etwa mindestens 600 Megabyte groß sind, bei Macs mit T2-Chip und M1-Rechner möglichweise sogar noch umfangreicher.Bislang hat Apple also das Versprechen, mit macOS Big Sur für schnellere Update-Vorgänge zu sorgen, noch nicht eingelöst. Vielmehr nehmen in der aktuellen Version des Betriebssystems selbst "kleine" Aktualisierungen mehr Download-Volumen und Zeit in Anspruch als beispielsweise "große" Updates von macOS Mojave. Auch andere Betriebssysteme wie Windows stellen die üblichen Sicherheits- und Bugfix-Updates in aller Regel deutlich schneller fertig, zudem sind diese kompakter Ob Apple hier in nächster Zeit nachbessert, ist nicht bekannt.