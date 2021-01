Exklusiv: macOS 12 – Apple hat mit Tests in der Öffentlichkeit begonnen

macOS 12 wird getestet

Öffentliche Tests beginnen später als sonst

Noch keine Hinweise auf neue Funktionen

Bis zur ersten offiziellen Vorstellung des Nachfolgers von macOS 11 Big Sur vergeht aller Wahrscheinlichkeit nach noch ein halbes Jahr. Auch 2021 dürfte macOS ein wichtiges Thema auf der World Wide Developers Conference (WWDC) sein. Dass Apple die Zählweise der Versionsnummern ändert, gilt bereits als sicher. Nachdem nach macOS 10.15 nicht 10.16, sondern macOS 11 erschien, ist als nächstes "Major Release" macOS 12 an der Reihe. Das erste Wartungsupdate für macOS Big Sur trug Versionsnummer 11.1, womit Apple belegte, große Updates fortan um einen ganzen Zähler zu erhöhen. Seit dieser Woche macht sich macOS 12 nun auch bemerkbar, denn Apple ist in die nächste Testphase eingetreten. Ab sofort findet die Erprobung auch mit öffentlichen Angeboten statt.Wie üblich sprechen unsere eigenen Serverstatistiken Bände, denn weiterhin befinden sich die Dienste von Synium Software in Apples "Heavy Rotation". Apple testet einerseits schon seit Wochen macOS 11.3, also die übernächste Aktualisierung von Big Sur, gleichzeitig seit gestern auch macOS 12. Die Zugriffe stammen unzweifelhaft aus Apples IP-Netz, manipulierte Agents sind auszuschließen.Der Zeitpunkt jener ersten Sichtung unterscheidet sich allerdings deutlich von den Vorjahren. Sonst hatte sich ein bevorstehendes Major Release meist bereits gegen Mitte November bis Mitte Dezember bemerkbar gemacht, im Falle von macOS 10.15 waren es sogar 14 Monate vor der Freigabe einer ersten Entwicklerversion. macOS 10.12, 10.13 und 10.14 tauchten allesamt im Spätherbst auf. Daraus lässt sich allerdings kein verspäteter Release von macOS 12 ableiten, denn niemand weiß, wie lange das System schon intern erprobt wird.Berichte rund um mögliche Neuerungen in macOS 12 gibt es bislang noch nicht. Die Geheimhaltung der macOS-Entwicklung glückte auch in der Vergangenheit meist sehr gut – und oft sickerten erste Informationen erst kurze Zeit vor der offiziellen Vorstellung durch.