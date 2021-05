macOS 11.4 steht ab sofort zur Verfügung

Neuerungen von macOS 11.4

AMD Navi RDNA2

Notizen von Apple zu macOS 11.4



Podcast-Abos stehen nun zum Kauf bereit – als monatliche oder jährliche Abos

Kanäle gruppieren nun Sammlungen von Podcasts von Herausgebern

Dieses Update behebt folgende Probleme:

Lesezeichen in Safari können durch einen Fehler umsortiert oder in einen unsichtbaren Ordner verschoben werden

Manche Webseiten werden nach dem Aufwachen des Macs nicht korrekt dargestellt

Vergebene Schlüsselwörter wurden nicht berücksichtigt, wenn ein Bild aus der Fotos-App exportiert wurde

Die Vorschau-App reagierte nicht mehr, wenn PDF-Dokumente durchsucht wurden

Es traten Probleme mit dem Spiel Civilization VI auf, wenn dies auf einem 16"-MacBook-Pro ausgeführt wurde PodcastsDieses Update behebt folgende Probleme:

Ein Blick auf die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen von macOS zeigt, dass ab sofort ein größeres Systemupdate bereitsteht. Die Testphase von macOS 11.4 Big Sur war ebenso kurz wie die Erprobung von iOS 14.6. Zwischen der ersten Beta und der nun freigegeben Version verstrich lediglich ein Monat – normalerweise lässt sich Apple mindestens sechs Wochen Zeit dafür. Die ganz großen Neuerungen im System sucht man allerdings auch vergebens, denn die wichtigsten Neuerungen sind bei zwei mitgelieferten Apps zu finden. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, was sich mit dem vierten umfangreicheren Update von macOS 11 tat.Mehr als eineinhalb Jahre ist es nun schon her, dass Apple die iTunes-Ära beendete und die immer weiter angeschwollene App-Suite in einzelne Programme aufspaltete. Zwei davon erhalten jetzt wichtige Aktualisierungen, namentlich die Musik- sowie die Podcast-App. Zunächst einmal zu Apple Music: Wer möchte, kann in den Einstellungen fortan festlegen, dass die Titel in höherer Qualität gestreamt werden sollen. Zu beachten sind die Hardware-Voraussetzungen, denn die höchsten Qualitätsstufen kann man mit Bluetooth-Kopfhörern nicht verwenden.Die Podcasts-App soll ebenfalls für Hörvergnügen sorgen, mit der neuen Version sogar durch kostenpflichtige Angebote. Anbieter erhalten damit die Option, regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Dies kann entweder durch exklusive Inhalte erfolgen – oder durch Zusatzangebote wie beispielsweise früheren Zugriff auf neue Folgen. Die Abrechnung erfolgt monatlich und via Apple, die Preisgestaltung obliegt den jeweiligen Kanälen.An der Treiberfront fügte Apple Unterstützung neuer Grafikkarten hinzu, dies betrifft aber lediglich Intel-basierte Systeme. Die "AMD 6000 Navi"-GPUs erfordern mindestens macOS 11.4 – denkbar wäre, dass Apple eine weitere Option für den Mac Pro anbietet oder die Karten als externe Lösung angeschlossen werden.Apple liefert bislang nur die englischen Notizen zum Update aus, daher sind die unten stehenden Punkte frei übersetzt: