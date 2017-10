Tim Cook: Mac mini wird eine wichtige Rolle im zukünftigen Produktsortiment einnehmen

Seit einigen Jahren muss sich Apple vorhalten lassen, den Mac stiefmütterlich zu behandeln - Ausbleibende Aktualisierungen beim 2013 vorgestellten Mac Pro und ein drei Jahre alter Mac mini im Sortiment lassen die Kritik durchaus berechtigt erscheinen. Anfang des Jahres reagierte Apple überraschend und lud einige Journalisten ein, um einen neuen Mac Pro sowie den iMac Pro und ein Apple-eigenes Display anzukündigen. Zum Mac mini wollte man sich bei diesem Gespräch aber nicht äußern (wir berichteten: ). Der aktuelle Mac mini setzt noch Intel Haswell-Prozessoren wie auch eine nach heutigen Maßstäben langsame Intel HD 5000/Intel Iris 5100-Chipsatzgrafik ein. Während somit die Zukunft des Mac Pro zumindest angerissen wurde, herrschte bislang beim Mac mini reines Rätselraten.Ein Leser von MacRumors.com entschied sich, Tim Cook eine Email bezüglich des angestaubten Mac mini zu schreiben. Ab und zu reagieren hochrangige Apple-Mitarbeiter höchstpersönlich auf Kunden-Anfragen - so auch in diesem Fall. Tim Cook antwortete, dass der Mac mini einen wichtigen Platz im zukünftigen Produktsortiment von Apple einnehmen werde. Das folgende Bild zeigt einen Screenshot der Nachricht:Ob die E-Mail tatsächlich von Tim Cook und echt ist, kann natürlich nicht abschließend verifiziert werden. Es wäre aber nicht ungewöhnlich, bei derlei Fragen auch eine Antwort vom CEO persönlich zu erhalten. Tim Cook nutzt häufiger die frühen Morgenstunden, um einzelne Nachrichten - natürlich von seinem Team vorgefiltert - zu beantworten. Leider gibt Tim Cook, bis auf die Zusicherung, dass der Mac mini weiter leben wird, keine weiteren Details bekannt. Ob Apple allerdings dem Mac mini eine Kompletterneuerung samt neuem Design spendieren wird, bleibt fraglich: Im Mac-Bereich spielen bei den Verkaufszahlen fast nur noch die Laptops eine Rolle, so dass Apple wohl vorrangig dort in die Modellpalette investieren wird.