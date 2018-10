Studie: Apple erneut wertvollste Marke der Welt

Apple, Google und Amazon im dreistelligen Milliardenbereich

Apple steht 2018 wieder auf dem ersten Platz der von Interbrand ermittelten „wertvollsten Marken der Welt“. Das Unternehmen belegt damit die Spitzenposition im sechsten Jahr in Folge. Mit einem errechneten Betrag von 214,5 Milliarden US-Dollar legte Apples Markenwert im Vergleich zu 2017 um 16 Prozent zu.Die Top 3 der Interbrand-Rangliste komplettieren Google auf Position 2 (155 Milliarden US-Dollar, +10 Prozent) und Amazon an der dritten Stelle (100,8 Milliarden US-Dollar, +56 Prozent). Der Online-Versandriese ist gleichzeitig das im Ranking vertretene Unternehmen mit dem meisten Wachstum. Dahinter folgt Microsoft mit 92,7 Milliarden US-Dollar (+16 Prozent). Coca Cola ist das einzige Unternehmen in den Top 5, das an Wert verlor (66,3 Milliarden US-Dollar, -5 Prozent).Die jährliche Interbrand-Liste gibt eine Übersicht der 100 Unternehmen mit dem höchsten Markenwert. Obwohl sechs Technologie-Konzerne in der Top 10 zu finden sind, ist die Tech-Branche in der gesamten Rangliste nicht der am häufigsten vertretene Sektor. Während es insgesamt 13 Technologie-Firmen in die Top 100 schafften, bringt es die Automobilindustrie auf 16 Vertreter.Der am stärksten wachsende Bereich sind Unternehmen für Luxusgüter (+42 Prozent). Danach kommen Einzelhandel (+36 Prozent), Elektronik (+20 Prozent), Sportartikel (+13 Prozent) und Finanzdienstleister (+10 Prozent). Alle hundert Marken der Liste ergeben zusammengerechnet einen Wert von mehr als zwei Billionen US-Dollar (+ 7,7 Prozent).