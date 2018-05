Apple auf Platz zwei der wertvollsten Marken nach Google

Technologiewerte steigen insgesamt

1. Google – 302,06 Mrd. $

2. Apple – 301 Mrd. $

3. Amazon – 208 Mrd. $

4. Microsoft – 201 Mrd. $

5. Tencent – 179 Mrd. $

6. Facebook – 162 Mrd. $

7. Visa – 146 Mrd. $

8. McDonald’s – 126 Mrd. $

Technologiewerte und chinesische Firmen steigen

Stärkstes Logo

Die Neuauflage der Markenerhebung BrandZ Top 100 sieht Apple auf dem zweiten Platz der wertvollsten Marken. Den ersten Rang belegt Google. Den Wert der Marke setzt die namensgebende Beratungsfirma aus verschiedenen Faktoren wie Kundenakzeptanz, -beliebtheit und Umsatz zusammen. Dafür verwendet BrandZ Wirtschaftsdaten von Bloomberg und kombiniert sie mit Kennzahlen aus Markenakzeptanzerhebungen des Marktforschungsinstituts Kantar Millward Brown.Apples Markenwert stieg im letzten Jahr um rund 28 Prozent auf 300,59 Milliarden Dollar. Wie im Vorjahr steht Google an der Spitze (302,06 Mrd.), allerdings hat sich der Abstand verkleinert. Google gewann nur rund 23 Prozent Markenwert hinzu. Auf Platz 3 folgt Amazon mit 208 Milliarden Dollar, also fast einem Drittel weniger. An vierter Stelle liegt Microsoft mit 201 Milliarden US-Dollar. Der chinesische Konzern Tencent belegt Platz 5 noch vor Facebook, Visa und McDonalds – sie nehmen die nachfolgenden Plätze ein. Das erste deutsche Unternehmen taucht auf Platz 17 auf: SAP.Im Vergleich zu 2006 fällt auf, dass damals zwar auch ein Technologieunternehmen die Führung inne hatte, nämlich Microsoft, dahinter jedoch mit General Electric und Coca Cola andere Branchen folgten. Neben dem "technology rise", das sich auf weiteren Plätzen belegen lässt, fällt der Boom chinesischer Marken auf. So führt JD, ein eCommerce-Konzern, die Liste der am stärksten gewachsenen Marken an. 94 Prozent Steigerung hat sie zu verzeichnen, dahinter liegt Branchenkonkurrent Alibaba mit 92 Prozent.Bei der Bewertung der Logos führt Apple. Der angebissene Apfel erhält beim Ranking der besten Markendesigns in Bezug auf Muster, Logos, Farben und Markenverknüpfung einen Score von 164. Im Bericht steht: "Das berühmte Apple-Logo weist mit seinem einzigartigen und stilisierten direkten Hinweis auf den Markennamen den Weg.". Eine deutsche Überraschung ist Platz 9: Die Telekom mit ihrem Magenta-Logo besetzt ihn. Bei den Schriftzügen führt Samsung vor Disney.