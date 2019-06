Studie: Apple Watch Series 4 meistverkaufte Smartwatch im Jahr 2018

Apple Watch Series 4 überholt alle

Nachlassende Marktanteile wegen zunehmender Konkurrenz

Die Apple-Watch-Verkäufe kommen in den letzten Jahren immer besser in Fahrt. 2018 konnte Apple den Absatz der hauseigenen Smartwatch abermals steigern. Counterpoint Research zufolge betrug das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 22 Prozent. Den Marktforschern zufolge spielte die Apple Watch Series 4 dabei die entscheidende Rolle.Apples aktuelle Smartwatch-Generation verkaufte sich demnach im letzten Jahr von allen verfügbaren Apple-Watch-Modellen am besten – obwohl die Series 4 erst im Herbst auf den Markt kam. 11,5 Millionen Einheiten der Apple Watch Series 4 verkaufte das Unternehmen aus Cupertino allein im letzten Jahr, so Counterpoint. Zudem war sie die meistverkaufte Smartwatch überhaupt.Als Erfolgsfaktoren nennt das Marktforschungsunternehmen Funktionen wie den integrierten EKG-Messer und die Sturzerkennung. Entsprechend seien es in erster Linie die Gesundheitsfeatures, die der intelligenten Armbanduhr zu immer größeren Verkaufserfolgen verhelfen. Auf der zweiten Position der im letzten Jahr weltweit meistverkauften Smartwatches liegt das 2017er Modell Apple Watch Series 3.Trotz des Verkaufserfolgs muss Apple Einbußen bei den Smartwatch-Marktanteilen hinnehmen. Während der Wert für die Apple Watch 2017 noch bei 43 Prozent lag, brachte es die Uhr im vergangenen Jahr auf 37 Prozent. Für 2019 rechnet Counterpoint mit einem kaum spürbaren Rückgang auf 36 Prozent.Der Grund für Apples nachlassende Marktanteile ist die Zunahme an Wearable-Angeboten der Konkurrenz. Imoo etwa bringt es auf 10 Prozent, Fitbit auf 8 Prozent und Samsung auf 7 Prozent. Apple wird den Smartwatch-Markt trotz der ambitionierten Konkurrenten aber weiterhin beherrschen, so die Einschätzung von Counterpoint. Uhren auf Android-Basis seien vornehmlich in China erfolgreich, hängen in anderen Regionen aber hinterher. Samsungs Tizen-Uhren zeigen zudem keine Fortschritte bei den Verkäufen.