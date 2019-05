Jede dritte Smartwatch ist eine Apple Watch

Apple stellte die erste Watch im Jahr 2015 vor – das Presseecho war gespalten und viele Kritiker sagten der Uhr keine rosige Zukunft voraus. Fast vier Jahre später bieten fast alle Smartphone-Hersteller und Unternehmen im Fitness-Markt eigene Smartwatches an. Keine andere Firma verkauft aber auch nur annähernd so viele Geräte wie das Unternehmen aus Cupertino.Counterpoint Research hat eine Marktstudie veröffentlicht aus der Apples Vorsprung vor der Konkurrenz deutlich wird: Obwohl sich die Apple Watch nur in Verbindung mit einem iPhone nutzen lässt, stammt jede 3. Smartwatch von Apple:Insgesamt wuchs der Markt für Smartwatches im Jahresvergleich zwischen dem ersten Quartal 2018 und 2019 um 48 Prozent. Apple konnte den Marktanteil von 35,5 auf 35,8 Prozent leicht steigern. Auf dem zweiten Platz der Verkaufsstatistik landet Samsung mit 11,1 Prozent (Vorjahr: 7,2 Prozent). Den dritten Platz belegt immo mit 9,2 Prozent (Vorjahr: 12,8 Prozent), gefolgt von fitbit mit 5,5 Prozent (Vorjahr: 3,7 Prozent).Huawei stieg erst kürzlich ins Smartwatch-Geschäft ein und erreicht einen Marktanteil von 2,8 Prozent, auf Garmin entfallen 1,5 Prozent. Zurzeit ist der Markt noch sehr fragmentiert: Auf andere, kleinere Hersteller entfallen 27,9 Prozent (Vorjahr: 30,8 Prozent).