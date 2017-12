Steve Wozniak: „iPhone X ist nichts für mich.“

Cook schickt Woz ein iPhone X

Steve Wozniak gab sich schon vor der offiziellen Veröffentlichung des iPhone X skeptisch. Es sei das erste iPhone, das er nicht am Tag der Veröffentlichung kaufen wolle, so der Apple-Mitbegründer. Als Grund nannte er die Zufriedenheit mit seinem iPhone 8 und die Befürchtung, die neuen Features des OLED-Topmodells könnten zu Beginn nicht ganz so gut funktionieren wie angepriesen.Nachdem Tim Cook von Wozniaks zögerlicher Haltung zum iPhone X hörte, ließ der Apple-Chef ihm ein Exemplar des OLED-Flaggschiffs zukommen. The Woz biss darauf laut eigener Aussage „in den sauren Apfel“ und probierte das diesjährige iPhone-Flaggschiff aus – mit ernüchterndem Ergebnis.Im Interview mit The Australian kritisiert der Apple-Mitbegründer die neue Authentifizierungsmethode per Gesichtsscanner: „Face ID verlangsamt meine Zahlungen via Apple Pay. Darüber hinaus funktioniert es immer mal wieder nicht und ich muss mein Passwort eintippen.“ Einige seiner Freunde haben Woz zufolge Face ID sogar abgeschaltet und stattdessen die Passwort-Funktion aktiviert, um die Bedienung des iPhone X zu vereinfachen.Da Wozniak unzufrieden mit Face ID ist, wünscht er sich den von früheren Modellen bekannten Fingerabdrucksensor als alternative Login-Methode zurück: „Ich denke, dass ich Touch ID auf der Rückseite des Geräts möchte. Das möchte ich mehr als alles andere.“ Das Fazit zum iPhone X fällt entsprechend zwiespältig aus: „Es funktioniert gut (bis auf den Gesichtsscanner), aber es ist nicht das, was ich möchte.“Trotz der Kritik am iPhone X findet Woz auch lobende Worte für Apple. Der Konzern stehe hinsichtlich des Kundenumgangs immer noch vor der Konkurrenz: „Wenn man sich Google, Facebook oder Amazon anschaut, werden wir als Kunden wirklich ausgenutzt. Wir sind der kleine Mann – und sie sind der große Mann, der seine Macht ausübt und über uns sowie unsere Daten noch stärker und reicher wird.“ Von all diesen Tech-Firmen sei Apple die einzige, die ihr Geld einfach mit guten Produkten verdient.