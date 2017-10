Steve Wozniak: „iPhone X ist erstes iPhone, das ich nicht an Tag 1 kaufe“

Face ID so gut wie Touch ID?

Zwar ist Apple-Mitgründer Steve Wozniak seit mehr als 30 Jahren nicht mehr für den Konzern aus Cupertino aktiv, dennoch hatte Apple in ihm stets einen treuen iPhone-Kunden. Jedes neue Modell wanderte bereits am Tag des Verkaufsstarts in seine Hände. Auf der Konferenz »Money 20/20« verriet er, dass das hochgelobte iPhone X das erste iPhone sein wird, das er nicht sofort und unmittelbar kaufen werde.Es ist sicherlich nicht die Art von Schlagzeile, die sich Apple von ihm nur wenige Tage vor dem Start der Vorbestellungsphase des Gerätes gewünscht hätte. Allerdings gab Wozniak als Hauptgrund für seine Zögerlichkeit an, dass er ja gerade erst das iPhone 8 an Tag 1 gekauft habe. Doch auch hier scheint durch seine Beschreibung ein wenig Kritik durch: „Ich bin zufrieden mit meinem iPhone 8, welches für mich dasselbe ist wie das iPhone 7, welches für mich dasselbe ist wie das iPhone 6.“Weiterhin gab Wozniak zu, dass er an der Zuverlässigkeit von Face ID noch zweifle. Der Gesichtserkennungssensor in der Frontkamera löst Touch ID als biometrische Entsperrmethode beim iPhone X ab. Da seine Ehefrau zeitnah ein iPhone X kaufen wird, kann er sich bald aus erster Hand davon überzeugen, ob seine Skepsis gerechtfertigt ist oder nicht.Das iPhone X kann ab Freitag vorbestellt werden und kommt eine Woche später in die Läden. Durch den Wegfall der Home-Taste konnte Apple das OLED-Display des Gerätes bis an sämtliche Ränder ausdehnen. Produktionsengpässe zwangen Apple dazu, iPhone 8 und iPhone X an zwei verschiedenen Terminen zu veröffentlichen. Die Nachfrage nach dem klassischen iPhone 8 ist bislang eher niedrig, wahrscheinlich wird sie von dem kommenden iPhone X weitgehend kannibalisiert. Zuletzt äußerte eine Studie Zuversicht, dass trotz der eher schwachen Performance des iPhone 8 die Gesamtnachfrage der iPhone-Generation 2017 so stark sei wie seit dem Rekordjahr 2014 nicht mehr (MTN berichtete: ).Weiterführende Links: